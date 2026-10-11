Ο Ραφίνια τάχθηκε κατά του ακροδεξιού Μπολσονάρο, εκφράζοντας την υποστήριξη του στον Λούλα, στον δεύτερο γύρο των εκλογών της Βραζιλίας.

Λίγες μέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, ο Ραφίνια φαίνεται να έχει επιλέξει με ποιον θα συνταχθεί. Η ψηφοφορία, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο και του αριστερού νυν προέδρου της χώρας, Λούλα.

Στον πρώτο γύρο, ο ακροδεξιός υποψήφιος προηγήθηκε του αριστερού αντιπάλου του με δύο μονάδες διαφορά (47% έναντι 45%), γεγονός που υποδηλώνει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις που τηρούν δημοφιλείς προσωπικότητες, ιδιαίτερα από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή και να επηρεάσουν ακόμα και την έκβαση των εκλογών.

Ενόψει λοιπόν αυτής της τρομέρα σημαντικής και αμφίρροπης εκλογικής διαδικασίας, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έχει μοιραστεί δημόσια αρκετές αναρτήσεις υπέρ των ιδεών που υποστηρίζει ο Λούλα, χωρίς ωστόσο να προσφέρει ρητά την υποστήριξη του.

Raphinha é o único jogador da seleção brasileira que se prosicionou a favor de Lula no 2º turno nas eleições. https://t.co/cbwEoqflQb — POPTime (@poptime) October 9, 2026

Συγκεκριμένα την Παρασκευή (09/10), ο εξτρέμ των «Μπλαουγκράνα» κοινοποίησε δύο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ορισμένες από τις προτάσεις του υποψηφίου του Εργατικού Κόμματος.

Το πρώτο, που δημιουργήθηκε από τη δικηγόρο και επικοινωνιολόγο, Γκαμπριέλα Πρίολι, δίνει έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και την υπεράσπιση της δημοκρατίας, ενώ παράλληλα επισημαίνει διάφορες ενέργειες της κυβέρνησης Λούλα.

raphinha, o único jogador da seleção brasileira que declarou apoio ao lula. https://t.co/IE0rkERDi6 — ana messi (@anclarz) October 9, 2026

Ο Βραζιλιάνος μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα από την εκπομπή «ICL Notícias», στο οποίο ο πολιτικός σχολιαστής Εντουάρντο Μορέιρα επικρίνει το πρόγραμμα εργασίας 6x1 (το λεγόμενο πρόγραμμα εργασίας «6 ημέρες εργασίας, 1 ημέρα άδεια»), καθώς και το εκτεταμένο ωράριο εργασίας, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην υγεία, την ανάπαυση και την οικογενειακή ζωή των πολιτών.

mais um vídeo que raphinha repostou no instagram a favor do fim da escala 6x1. ele é o único jogador da seleção brasileira a se posicionar e apoiar o presidente lula https://t.co/pCkclT0DNx — ana messi (@anclarz) October 9, 2026

Μέχρι τώρα, ο Ραφίνια δεν είχε σχολιάσει δημόσια αυτές τις εκλογές, ωστόσο οι αναρτήσεις του αποτελούν μια ένδειξη της πολιτικής του στάσης, παρόλο που, μέχρι στιγμής, δεν έχει υποστηρίξει ρητά έναν συγκεκριμένο υποψήφιο.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλους αθλητές από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως ο Νεϊμάρ, ο οποίος είχε γίνει πρωτοσέλιδο λίγους μήνες νωρίτερα, καθώς επέλεξε να χαρίσει μία υπογεγραμμένη φανέλα στον Φλάβιο Μπολσονάρο.