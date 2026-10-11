Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού και ο Δανός ομόλογός του στον Παναθηναϊκό θέλουν με τη νίκη να κερδίσουν και την εμπιστοσύνη όλων στους συλλόγους τους και φυσικά του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:00 - LIVE Gazzetta), ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εναντίον του Τζέικομπ Νίστρουπ. Τα ντέρμπι ενίοτε φτιάχνουν ή καταστρέφουν καριέρες.

Ο Ισπανός τεχνικός στα 55 του χρόνια έχει σημαντική καριέρα στην πατρίδα του. Έχει γευτεί πολλά ντέρμπι στη χώρα των Βάσκων με αντίπαλο την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Νίστρουπ έστω κι αν είναι 38 ετών, στη Δανία είχε σημαντική παρουσία στην Κοπεγχάγη κι επίσης γνωρίζει τι σημαίνουν τα μεγάλα ματς, όχι μόνο με την παρουσία της ομάδας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και με τις μάχες εναντίον της Μπρόντμπι, που είναι και το clasico στη σκανδιναβική χώρα.

Τώρα θα δώσουν την πρώτη τους μάχη σε ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, όπου μία ήττα σε ντέρμπι δεν ξεχνιέται εύκολα. Κι ανάλογα την έκταση του σκορ ή την εικόνα, δεν συγχωρείται κι εύκολα. Ένα ντέρμπι σε όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, είναι ικανό να φτιάξει ή να καταστρέψει καριέρες. Ένας παίκτης να γράψει ιστορία ή να καταδικαστεί... Υπερβολή φυσικά όταν πρόκειται για αθλητισμό και για ανθρώπους κι όχι για μηχανές. Το έχουμε δει όμως να συμβαίνει.

Η απάντηση του Ιμανόλ

Ο Ιμανόλ διαδέχθηκε έναν επιτυχημένο τεχνικό. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ισπανία, ωστόσο, σε κάθε δουλειά οφείλεις συνέχεια ν' αποδεικνύεις την αξία σου. Ο Βάσκος μετά τη νίκη και την ανατροπή στο Europa League με τη Γιαγκελόνια, αναζητεί ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα για να πείσει τα αποδυτήριά του, τον ερυθρόλευκο οργανισμό και το πάντα απαιτητικό κοινό των Πειραιωτών. Σε έναν οργανισμό, που ή πίστωση χρόνου δεν δίνεται απλόχερα.

Τα τελευταία χρόνια τόσο ο Πέδρο Μαρτίνς, όσο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν πίστωση χρόνου, αλλά φρόντισαν με τα αποτελέσματα να δείξουν την αξία τους. Ο Ιμανόλ εκτός από έναν επιτυχημένο τεχνικό διαδέχθηκε κι ένα στυλ παιχνιδιού, που πλέον δεν ήταν ελκυστικό για τον κόσμο. Εκτός από νίκες, οι οποίες βέβαια αυτές έχουν σημασία στον πρωταθλητισμό, οι οπαδοί θέλουν να δουν και μία νέα αγωνιστική ταυτότητα, κάτι καλό στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Αλγκουαθίλ, που δεν έχτισε την ομάδα που δουλεύει η πίεση ασφαλώς και είναι μεγαλύτερη. Με ήττα πάει από την 6η αγωνιστική στο -8 και στην Ελλάδα όσο νωρίς κι αν είναι, αυτή είναι μεγάλη διαφορά...

Μία νίκη στο ντέρμπι θα είναι μία απάντηση σε όσους δεν έχουν πειστεί για την αξία του. Εννοείται φυσικά ότι θα χρειαστεί διάρκεια. Με το τρίποντο, πάντως, θα μειώσει τη διαφορά και θα προκαλέσει προβληματισμό στον Παναθηναϊκό. Κυρίως αν η εικόνα του είναι και πολύ καλύτερη. Πάντα μεγαλύτερη σημασία έχει το αποτέλεσμα, αλλά και η εικόνα μετράει. Γιατί αν δεν είναι καλή κι οφείλεται σε μία στιγμή, στην τύχη, σ' ένα σοβαρό λάθος, μπορεί εκτός από τον αντίπαλο να προβληματίσει και τον νικητή. Απλά, θα κάνει την αυτοκριτική χωρίς πολλή γκρίνια.

Το στοίχημα του Νίστρουπ

Ο Νίστρουπ έχει ξεκινήσει με τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη και το απόλυτο 5 στα 5 στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από έναν νεαρό τεχνικό που βγαίνει πρώτη φορά από την πατρίδα του. Εκεί που και μία πεντάρα να δεχθείς σε ντέρμπι, ακόμα και στην Κοπεγχάγη να είσαι, βγαίνεις κανονικά για δείπνο το ίδιο βράδυ.

Το καλοκαίρι δεινοπάθησε και στους τρεις γύρους να περάσει ο Παναθηναϊκός. Καμία σημασία δεν έχει. Στα προκριματικά του καλοκαιριού είτε παίζεις με... χωριό είτε με... πόλη είσαι υποχρεωμένος να περάσεις. Ειδικά στο Conference League, όπου δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Με τύχη, με ουσία, με ατομικές ενέργειες, ό,τι κι αν υπολογίσει ο καθένας, το θέμα είναι ότι το τριφύλλι πέρασε. Και με ένα πολύ ακριβό ρόστερ, έχει δείξει ότι ζει κι αναπνέει για το πρωτάθλημα. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο στον πράσινο οργανισμό.

Αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίστρουπ. Ακόμα κι αν κάνει το 10 στα 10 και το 15 στα 15, σε έναν Παναθηναϊκό που είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, κανείς δεν θα το θυμάται. Στο τέλος το ταμείο πρέπει να γράφει πρωτάθλημα... Η Κοπεγχάγη κι αν χάσει ένα πρωτάθλημα ή δύο και τρία δεν θα φέρει τα πάνω κάτω.

Ο 38χρονος Νίστρουπ, όμως, έχει ένα ακριβό ρόστερ στα χέρια του, έχει ποιοτικούς παίκτες, νικητές, με έντονη προσωπικότητα. Νίκησε στο Φάληρο; Άντε πιάστε τον. Σε επίπεδο ψυχολογίας κι αυτοπεποίθησης τουλάχιστον. Η νίκη στον Πειραιά θα συσπειρώσει κι άλλο τον κόσμο του. Ήδη, η πλειονότητα πιστεύει στην επιστροφή στην κορυφή. Η μάχη με τον Ολυμπιακό, αν επικρατήσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι το πιο ισχυρό.

Οι πράσινοι μην ξεχνάμε ότι μετά τον ΠΑΟΚ, που κέρδισαν με το παιχνίδι τους και το πλεονέκτημα να παίξουν με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 15', έχουν παίξει δύο ακόμα ματς στο ΟΑΚΑ, ένα... εντός έδρας με τον Λεβαδειακό κι ένα στην ουδέτερη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Αυτό το ντέρμπι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, που αν κερδηθεί, ο Παναθηναϊκός θα θεωρείται το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Η ισοπαλία δεν χαλάει το τριφύλλι, αλλά ένας μεγάλος σύλλογος δεν χαίρεται και δεν κυνηγά τις ισοπαλίες. Ειδικά όταν έχει την ευκαιρία να βυθίσει στην εσωστρέφεια και τη μουρμούρα τον αιώνιο αντίπαλό του.