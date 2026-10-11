Ο Ντούσαν Τάντιτς επέστρεψε, ως αντίπαλος στην «Johan Cruijff ArenA», με τους οπαδούς του Άγιαξ να του επιφυλάσσουν μία αρκετά συγκινητική έκπληξη.

Ο Άγιαξ υποδέχθηκε το Σάββατο (10/10) στην «Johan Cruijff ArenA» την Ναϊμέγκεν, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με σκορ 1-1, σε έναν αγώνα ωστόσο που «στιγματίστηκε» από μία μεγάλη επιστροφή.

Συγκεκριμένα, ο Ντούσαν Τάντις επέστρεψε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια στο Άμστερνταμ, αυτή τη φορά ως αντίπαλος και έτυχε θερμής υποδοχής από τους φίλους του «Αίαντα».

Συγκεκριμένα, καθώς οι παίκτες της NEC έβγαιναν στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση τους, οι οπαδοί των γηπεδούχων ανήρτησαν ένα πανό κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του σταδίου που έγραφε στα αγγλικά: «Μία φορά ο αρχηγός μας, για πάντα ένας από εμάς».

Στη συνέχεια, οι οπαδοί τραγούδησαν το ονόμα του και τον χειροκρότησαν, ενώ και εκείνος από την πλευρά του αφιέρωσε επίσης χρόνο για να φωτογραφηθεί με αρκετούς από τους αυτούς.

Μάλιστα σε δηλώσεις του μία ημέρα πριν την αναμέτρηση, ο Σέρβος διεθνής υπογράμμισε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι ο Άγιαξ για εκείνον, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν σκοράρω για τη NEC εναντίον του Άγιαξ, αυτό θα είναι το πιο σαδιστικό γκολ της καριέρας μου», προτού συμπληρώσει πως δεν αποκλείει μια μόνιμη επιστροφή στο Άμστερνταμ.

«Άγιαξ, η πρώην σύζυγός μου; Όχι, ο Άγιαξ είναι ακόμα η γυναίκα μου. Αυτή τη σεζόν ήταν ακόμα πολύ νωρίς, αλλά μια μέρα θέλω να επιστρέψω στον Άγιαξ, ως προπονητής».

Ο Τάντιτς εντάχθηκε στον Άγιαξ από τη Σαουθάμπτον το καλοκαίρι του 2018 και λατρεύτηκε αμέσως από τους φιλάθλους της ομάδας. Ο 37χρονος πλέον ποδοσφαιριστής κατέγραψε 241 επίσημες εμφανίσεις με την ομάδα, με συνολικό απολογισμό 105 γκολ και 112 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέκτησε τρεις φορές το πρωτάθλημα και δύο φορές το Κύπελλο Ολλανδίας, ενώ παράλληλα τερμάτισε πρώτος σκόρερ της Eredivisie τη σεζόν 2018/19 με 28 γκολ και έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2018/19.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποχώρησε το καλοκαίρι του 2023 από τον Άγιαξ για να μετακομίσει στην Φενέρμπαχτσε, ενώ φετός το καλοκαίρι, μετά και από ένα σύντομο πέρασμα στη Σαουδική Αραβία, επέστρεψε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ναϊμέγκεν.