Ντιομαντέ: Έγραψε ιστορία στη La Liga
Στον... επεισοδιακό αγώνα του Σαββάτου (10/10) ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βιγιαρεάλ, που έληξε με σκορ 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, αναδείχθηκε το κρυφό «αστέρι» των «μερένχες», ο Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος μάλιστα χάρισε και την νίκη στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 62ο λεπτό.
Το τέρμα αυτό δεν αποτελεί απλά μια επιτυχία για τον ίδιο, αλλά τον τοποθέτησε στην λίστα με τους ξένους ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών που έχουν σκοράρει για τη «βασίλισσα». Έτσι το όνομα του προστέθηκε δίπλα σε αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Γκονσάλο Ιγκουαίν, ο Ραφαέλ Βαράν, ο Βινίσιους, ο Ροντρίγκο, ο Εντουάρντο Καμαβίνγκα αλλά και νεότερα ταλέντα όπως ο Αρντά Γκιουλέρ, ο Έντρικ και ο Φράνκο Μασταντουόνο.
Η εξέλιξη του 19χρονου εξτρέμ αποδεικνύει το σχέδιο της Ρεάλ Μαδρίτης να εμπιστεύεται νεαρούς ποδοσφαιριστές με τεράστια περιθώρια βελτίωσης, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν μεγάλες στιγμές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
RMA 1-0 VLL (65') Extranjeros menores de 20 años que marcaron para el Real Madrid en La Liga: 🇦🇷 Higuaín 🇫🇷 Varane 🇲🇦 Achraf 🇧🇷 Vinicius 🇧🇷 Rodrygo 🇫🇷 Camavinga 🇺🇾 Álvaro Rodríguez 🇹🇷 Arda Güler 🇧🇷 Endrick 🇦🇷 Mastantuono 🇨🇮 DIOMANDE https://t.co/yboIMMe0z3— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 10, 2026
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