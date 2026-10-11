Η Νίκη Βόλου επικράτησε 0-1 μέσα στη Σύρο της Ελλάς, έσπασε το αήττητο των Κυκλαδιτών και πανηγύρισε τη δεύτερή της νίκη στη Superleague 2.

Τη δεύτερή της νίκη στη φετινή Superleague 2 πανηγύρισε στην Ερμούπολη το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) η Νίκη Βόλου, καθώς επικράτησε με 0-1 της Ελλάς Σύρου στο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.

Σκόρερ για τους Βολιώτες ο Πασαλίδης με ωραίο σουτ στο 25', πολύ καλή εμφάνιση από τον Ηλία Καραργύρη για τους Συριανούς που πίεσαν για την ισοφάριση αλλά υπέστησαν την πρώτη τους ήττα για φέτος. Στην 5η θέση πλέον η Ελλάς με 9 πόντους, ανέβηκε στην 7η η ομάδα της Μαγνησίας με 7 βαθμούς.

Το ματς:

Μετά από ένα παιχνίδι κέντρου με πολλές μονομαχίες, η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 21', όταν ο Καραργύρης απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βαφέα από τη μικρή περιοχή. Αυτή ήταν και η προειδοποιητική βολή, καθώς τέσσερα λεπτά μετά (25') η ομάδα του Βόλου άνοιξε το σκορ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πασαλίδης βρέθηκε μόνος μέσα στην περιοχή και με ωραίο σουτ έκανε το 0-1.

Οι Συριανοί ανέβηκαν στο γήπεδο και στο 32' έχασαν τεράστια ευκαιρία για άμεση ισοφάριση, με τον Μπουλάρι να αστοχεί σε κενή εστία μετά από παράλληλη μπαλιά του Ότσε. Η ιστορία επαναλήφθηκε και στο 51ο λεπτό, όταν ο στράικερ της Ελλάς δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ύστερα από γύρισμα και να τη στείλει στο άδειο τέρμα.

Η πίεση από το σύνολο του Θανάση Στάικου συνεχίστηκε, με τον Κρέτση στο 80' να σουτάρει δυνατά εκτός περιοχής αλλά να μην βρίσκει εστία, ενώ ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γεμιστού στο 90'+1'.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 11/10

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 11/10

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 11/10

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' 11/10

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' 12/10

Η βαθμολογία

Μαρκό 15β* Athens Kallithea 12β* ΑΕΛ 11β* Πανιώνιος 10β Ελλάς Σύρου 9β Πανθρακικός 8β Νίκη Βόλου 7β Πανσερραϊκός 6β Αστέρας Τρίπολης Β' 6β* Απόλλων Καλαμαριάς 5β* ΠΑΟΚ Β' 5β* Πύργος 5β* Ολυμπιακός Β' 4β** Νέστος Χρυσούπολης 4β Ζάκυνθος 2β* Αναγέννηση Καρδίτσας 2β*

*με αγώνα λιγότερο

**με δυο αγώνες λιγότερους