Η διοίκηση της Ράγιο Βαγιεκάνο έδωσε την απάντηση της στους φιλάθλους της ομάδας, μετά την διακοπή του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, κατηγορώντας τους για «οργανωμένη επίθεση».

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται πλέον οι σχέσεις της διοίκησης της Ράγιο Βαγιεκάνο με τους οργανωμένους οπαδούς της, καθώς ο σύλλογος από την Μαδρίτη πέρασε στην «αντεπίθεση», μετά τα επεισόδια που εξελίχθηκαν στον χθεσινό (10/10) αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και οδήγησαν στην οριστική διακοπή του.

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά της... επεισοδιακής αναμέτρησης ξεκίνησαν μόλις στο 13ο λεπτό, όταν άρχισαν να εκτοξεύονται από τις εξέδρες χάρτινα αεροπλανάκια ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του προέδρου της ομάδα, Μαρτίν Πρέσα. Παρά την προσωρινή διακοπή από τον διαιτητή, η επανέναρξη συνοδεύτηκε από νέα ρήξη αντικειμένων, γεγονός που ανάγκασε τον ρέφερι να στείλει τις δύο ομάδες οριστικά στα αποδυτήρια.

Η Ράγιο απάντησε, με σκληρές δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μία οργανωμένη επίθεση από τους ίδιους της τους οπαδούς και όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό διαμαρτυρίας.

«Δεν πρόκειται για τυχαία ή μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ενέργειες που είχαν σχεδιαστεί και οργανωθεί εκ των προτέρων από τους ηθικούς αυτουργούς μιας οργανωμένης ομάδας και στη συνέχεια εκτελέστηκαν από τα μέλη της, με μοναδικό σκοπό να διακοπεί ο αγώνας, μέχρι να οδηγηθεί στην οριστική αναστολή του, όπως και τελικά συνέβη. Με αυτόν τον τρόπο τέθηκαν σε κίνδυνο η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ελευθερία τους να ασκούν το επάγγελμά τους. Παράλληλα, απειλήθηκε η ελευθερία της πλειονότητας των φιλάθλων που βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Φυσικά, πλήγμα δέχθηκε και η ίδια η Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς η εικόνα του συλλόγου έχει υποστεί σοβαρή ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Μαδριλένικου συλλόγου.

Ανέφεραν επίσης πως παρόμοια περιστατικά έχουν ξανασυμβεί σε αναμετρήσεις το 2012 και το 2019, όπως αντίστοιχα και την προηγούμενη εβδομάδα, με περίπου 50 μέλη των οργανωμένων οπαδών της ομάδας να επιτίθονται σε στελέχη της διοίκησης.

Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται πλέον να δοθεί στα χέρια των αρμόδιων αρχών, καθώς η ισπανική ομάδα έχει ζητήσει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, για να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι του περιστατικού και να υποστούν τις απαιτούμενες κυρώσεις.