Μάριους vs Φαν Ντρόνγκελεν: Από... ομόσταυλοι, αντίπαλοι στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας

Μέσα σε λίγους μήνες, οι Μάριους και Φαν Ντρόνγκελεν από κει που πάλευαν ο ένας στο πλάι του άλλου στην Τουρκία, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην Ελλάδα.

Το ποδόσφαιρο δημιουργεί πολλές φορές περίεργες συμπτώσεις. Μία απ' αυτές θα βιώσουν την Κυριακή (11/10-21:00) στο ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι Μάριους Μουαντιλματζί και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα βρεθούν αντίπαλοι στο χορτάρι του Φαληρικού γηπέδου στο ντέρμπι των «αιωνίων», όταν περίπου πριν τρεις μήνες αγωνιζόντουσαν ο ένας στο πλευρό του άλλου με τη φανέλα του Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία έχοντας παίξει συνολικά 104 ματς μαζί.

Μέσα στο διάστημα αυτό ωστόσο πήραν και οι δύο μεταγραφή για τα μέρη μας και μάλιστα στις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Superleague με ποσά ρεκόρ για τον σύλλογο της γειτονικής χώρας.

Πρώτα τον δρόμο για την Ελλάδα πήρε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος στα μέσα του Ιουλίου υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να πληρώνουν ένα ποσό στα 5 εκατ. ευρώ για να κάμψουν τις αντιστάσεις της τουρκικής ομάδας.

Μπορεί ο Ολλανδός στόπερ να έγινε η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Σαμσουνσπόρ και όχι άδικα, αν κρίνουμε από τα πρώτα δείγματα που έχει δείξει στο «τριφύλλι», ωστόσο ο Μάριους ήταν εκείνος που ήρθε και διέλυσε τα... κοντέρ.

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί ανάγκασε τον Ολυμπιακό να κινηθεί για την απόκτηση επιπλέον στράικερ κι επειδή αυτό έπρεπε να γίνει, όταν τα παράθυρα των περισσότερων χωρών είχαν ήδη κλείσει, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να πληρώσουν ακριβά.

Ο 28χρονος στράικερ από το Τσαντ έγινε η δεύτερη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του κλαμπ, με τους Πειραιώτες να πληρώνουν 7 εκατ. ευρώ για να τον φέρουν στην χώρα μας και να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης τους.

Είναι πιθανό το σενάριο να δούμε τους δύο στις ενδεκάδες των ομάδων τους και κατ' επέκταση και σε αρκετές προσωπικές μονομαχίες μέσα στο ματς.

Μάριους Μουαντιλματζί

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα στο μεταγραφικό παζάρι προκειμένου να βρει τον αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης.

Με τη σεζόν να έχει ξεκινήσει, οι Πειραιώτες έψαχναν για την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα μπορούσε να κουμπώσει άμεσα στο ρόστερ και να πάρει κατευθείαν χρόνο συμμετοχής.

Αυτό το πακέτο βρέθηκε στο πρόσωπο του Μάριους, ο οποίος κόστισε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Σαμσουνσπόρ και να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα για χάρη των Πειραιωτών.

Το «όπλο» της τουρκικής ομάδας που έσπασε τα κοντέρ την περσινή σεζόν έχοντας συνολικά 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με 8 εξ αυτών στο Conference League.

Για αυτό άλλωστε μπήκε και στην κορυφαία εντεκάδα της σεζόν ως ο καλύτερος φορ της περσινής χρονιάς, παρότι η Σαμσουνσπόρ έφτασε μέχρι τη φάση των «16».

Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν αποτέλεσε ευσεβή πόθο του Παναθηναϊκού από νωρίς στο μεταγραφικό παράθυρο, αφού είχε κριθεί πως ήταν ο ποδοσφαιριστής που θα ταίριαζε καλύτερα τόσο στο πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ όσο και στο πλάι του Στέφαν Ντε Φράι.

Πέραν από την κοινή τους καταγωγή, που οδηγεί στον κοινό τρόπο με τον οποίο έχουν γαλουγηθεί στο ποδόσφαιρο μαθαίνοντάς το στην ίδια χώρα, εκείνοι αλληλοσυμπληρώνονται και με τα χαρακτηριστικά τους. Ο Ντε Φράι βάζει την εμπειρία και την εξυπνάδα ενώ ο Φαν Ντρόνγκελεν τη δύναμη και την ένταση. Ταυτόχρονα και οι δύο τους έχουν μεγάλη ικανότητα στη μεταβίβαση, πράγμα που ωφελεί πολύ στο build up που θέλει ο Δανός τεχνικός.

Για όλους αυτούς τους λόγους έγινε μεγάλη προσπάθεια για να αποκτηθεί, αφού η διαπραγμάτευση με τη Σαμσουνσπόρ δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία, μιας κι εκείνη ήθελε να αποζημιωθεί κάτι παραπάνω από αρκετά καλά για να τον αφήσει.

Τελικά, με μπόλικη στρατηγική στις διαπραγματεύσεις και πολλά χρήματα, οι «πράσινοι» μπόρεσαν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να τον κάνουν δικό τους αντί 5 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους.

Εκείνος ήρθε, πήρε φανέλα βασικού και δεν την άφησε ποτέ, έχοντας μέχρι στιγμής δικαιώσει απόλυτα το «τριφύλλι» για την επιμονή του στην επιλογή αυτή, όντας ένας από τους πυλώνες της άμυνάς του, αλλά και της ομάδας γενικότερα.

Στο ντέρμπι των «αιωνίων» αναμένεται να βρεθεί στην ενδεκάδα, κι αν λάβουμε υπόψιν τα χαρακτηριστικά του, θα είναι εκείνος που θα παίξει περισσότερο τον πρώην συμπαίκτη του Μάριους, σε περίπτωση που ξεκινήσει κι εκείνος στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού.