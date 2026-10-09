Στον αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναίκό το πλάνο είναι όλο το Καραϊσκάκη να βαφτεί στα χρώματα του Ολυμπιακού: κόκκινο και άσπρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Θύρας 7 οι φίλαθλοι πρέπει να είναι ντυμένοι ως εξής:

- Θύρες 1,2 όλοι κόκκινα

- Θύρες 3,4 και 5 μέχρι τον οργανωτή όλοι άσπρα

- Θύρες 5 από τον οργανωτή, 6 και 7 όλοι κόκκινα

(βλ. Φώτο - Προσοχή στη θύρα 5!)

- Θύρες 8,9 όλοι άσπρα

- Θύρες 10,11 όλοι κόκκινα

- Θύρες 12,14 όλοι άσπρα

- Θύρες 15,16 όλοι κόκκινα

- Θύρες 17, 18 όλοι άσπρα

- Θύρες 19,20 όλοι κόκκινα

- Θύρες 21,22 και 23 μέχρι την μέση όλοι άσπρα

- Θύρες 23 από την μέση, 24 και 25 όλοι κόκκινα. (προσοχή στην 23!)

- Θύρες 26,27 όλοι άσπρα.

Πρόκειται για μια χορογραφία, η οποία εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά και για αυτό πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο το τι θα φορά ο καθένας. Όσον αφορά στο άσπρο χρώμα μπορεί ο καθένας να φορέσει οποιαδήποτε άσπρη μπλούζα και για το κόκκινο θα πρέπει να είναι μία του Ολυμπιακού. Διευκρινίζεται δε ότι επειδή τα πέταλα χωρίζονται ακριβώς στο κέντρο θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στις Θύρες 5 και 23 αντίστοιχα.