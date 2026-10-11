Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και το Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι
Κυριακή σήμερα (11/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με την ημέρα να χαρακτηρίζεται και ως η μέρα των ντέρμπι, καθώς σε όλη την Ευρωπή θα διεξαχθούν σημαντικοί αγώνες, με πρώτο και καλύτερο το δικό μας ντέρμπι αιωνίων.
Η δράση ξεκινάει στις 13:30, με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να φιλοξενεί την Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη (13:30, Magenta Sport 1), ενώ στις 14:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) θα λάβει χώρα το ντέρμπι κορυφής στη Superleague 2, με την Μαρκό να υποδέχεται για πρώτη φορά φέτος στην φυσική της έδρα την ΑΕΛ. Στις 15:00 η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Θέλτα (Magenta Sport 3 League) και μία ώρα αργότερα στις 16:00, η Κρίσταλ Πάλας με την Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League), η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη με την Έβερτον (Nova Sports Prime), η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά με την Μόντσα (Magenta Sport 1) και η Λέτσε με την Μπολόνια (Magenta Sport 2).
Στις 16:30 (Nova Sports Start), η Κολωνία θα υποδεχθεί την Γκλάντμπαχ, ενώ στις 17:00, ο Ηρακλης τον Λεβαδειακό (ΣΚΑΙ), η Κηφισιά τον Παναιτωλικό (Magenta Sport 1 League) και στις 17:15 (Magenta Sport 4 League) η Ρεάλ Σοσιεδάδ την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Αργότερα στις 18:30, η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League) και η Φράιμπουργκ την Σάλκε (Nova Sports 3). Στις 19:00, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Βόλο Elabet (Nova Sports Prime), η Σασουόλο με τη Μίλαν (Magenta Sport 1) και στις 19:30 (Magenta Sport 3 League) η Μπέτις με την Οσασούνα.
Τέλος στις 21:00 (Magenta Sport 1 League - LIVE από το Gazzetta) θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 21:45 (Magenta Sport 1) η Κάλιαρι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους και στις 22:00 (Magenta Sport 3 League) η Ρασίνγκ Σανταντέρ με τη Βαλένθια.
Αναφορικά με το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου στις 13:00 (Sport Fm Tv 1 - LIVE από το Gazzetta) στη SUNEL Arena, για την 2η αγωνιστική της Greek Basket League.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1 - LIVE από το Gazzetta)
- Κόμο - Ρόμα (13:30, Magenta Sports 1)
- Μαρκό - ΑΕΛ Novibet (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Έλτσε - Θέλτα (15:00, Magenta Sports 3)
- Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00, Nova Sports Premier League)
- Χαλ Σίτι - Έβερτον (16:00, Nova Sports Prime)
- Λάτσιο - Μόντσα (16:00, Magenta Sports 1)
- Λέτσε - Μπολόνια (16:00, Magenta Sports 2)
- Κολωνία - Γκλάντμπαχ (16:30, Nova Sports Start)
- Ηρακλής - Λεβαδειακός (17:00, ΣΚΑΪ)
- Κηφισιά - Παναιτωλικός (17:00, Magenta Sports 1)
- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (17:15, Magenta Sports 4)
- Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League)
- Φράιμπουργκ - Σάλκε (18:30, Nova Sports 3)
- Άρης - Βόλος (19:00, Nova Sports Prime)
- Σασουόλο - Μίλαν (19:00, Magenta Sports 1)
- Μπέτις - Οσασούνα (19:30, Magenta Sports 3)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00, Magenta Sports 1 League - LIVE από το Gazzetta)
- Κάλιαρι - Γιουβέντους (21:45, Magenta Sports 1)
- Ράσινγκ Σανταντέρ - Βαλένθια (22:00, Magenta Sports 3)
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