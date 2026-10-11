Το ντέρμπι της Κροατίας ανάμεσα στη Χάιντουκ και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ πραγματοποιήθηκε υπό άθλιες καιρικές συνθήκες, πράγμα που επηρέασε τις υποδομές του σταδίου της γηπεδούχου ομάδας.

Μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες η Χάιντουκ επέστρεψε με σπουδαία νίκη απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2-1) στον αγώνα του Σαββάτου (10/10), η οποία όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, εξαιτίας των άθλιων συνθηκών που βρισκόταν το γήπεδο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Η απέραντη νεροποντή μετέτρεψε το τερέν σε μία απέραντη λιμνοθάλασσα, καθιστώντας αδύνατη την ομαλή κυκλοφορία της μπάλας. Οι ποδοσφαιριστές «πάλευαν» με το νερό και τη λάσπη που είχε δημιουργηθεί, προσπαθώντας να αγωνιστούν σε συνθήκες που απείχαν πλήρως από επαγγελματικό επίπεδο.

Η ταλαιπωρία όμως δεν περιορίστηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς η κακοκαιρία αποκάλυψε τις τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές του «Πόλιουντ». Αναλυτικότερα, το στέγαστρο του σταδίου είχε αμέτρητες τρύπες με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στα θεωρεία να αναγκαστούν να ανοίξουν τις ομπρέλες τους για να προστατέψουν τον εξοπλισμό τους.

Παράλληλα στην ίδια ταλαιπωρία βρέθηκαν και οι οπαδοί που βρίσκονταν στο στάδιο αφού η ανατολική πλευρά του γηπέδου, αλλά και οι διάδρομοι προς τα αποδυτήρια είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

🇭🇷 | Hajduk Split - Dinamo Zagreb derbisinin son dakikalarında şiddetli yağış nedeniyle saha suyla kaplandı, oluşan su birikintileri topun ilerlemesini zorlaştırdı. ⚔️ Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb 📷 @FutbolnietyPL https://t.co/yhY1zcunMv October 10, 2026

Τα όσα συνέβησαν προκάλεσαν οργή ανοίγοντας ξανά την συζήτηση για την ακαταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, καθιστώντας απαραίτητη την ανακαίνιση του γηπέδου ή τη δημιουργία καινούργιου.