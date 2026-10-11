Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη σοβαρή εμφάνιση της ΑΕΚ και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη επί του ΟΦΗ στην επανέναρξη, καθώς και για την πειστική απάντηση για το βάθος του ρόστερ.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί κάθε ομάδα στον αγωνιστικό χώρο στην επανέναρξη. Η έλλειψη ρυθμού είναι λογικό να επηρεάζει σε αυτές τις περιπτώσεις και το ζητούμενο μιλώντας για την ΑΕΚ ήταν να μπορέσει να εμφανίσει ξανά το γνωστό κυριαρχικό της πρόσωπο στη Νέα Φιλαδέλφεια και πάνω από όλα να πάρει τη νίκη σε ένα ματς-παγίδα όπως αυτό απέναντι στον ΟΦΗ πριν έρθουν οι δύο μεγάλες αναμετρήσεις στην Αγγλία για το Champions League κόντρα σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Όπως και συνέβη με το τελικό 3-0, αλλά και τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης να μιλάνε από μόνα τους.

Η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να πιστέψει ότι θα μπορούσε να της κάνει τη ζημιά και επιβάλλοντας το δικό της παιχνίδι καθώς ο χρόνος κυλούσε πανηγύρισε ακόμα μια καθαρή νίκη στην έδρα της, όπου από το ξεκίνημα της σεζόν έχει κατηφόρα για όσους την επισκέπτονται. Αν κάτι πρέπει να βρούμε που δεν πήγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ήταν οι αποφάσεις στην τελική ενέργεια, όπου οι κιτρινόμαυροι ήταν βιαστικοί και επιπόλαιοι. Οι επιλογές τους τόσο στην τελική πάσα όσο και στην εκτέλεση δεν ήταν σωστές, ωστόσο αυτό μπορεί να συμβεί, ειδικά μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Εκεί είναι που μια καλά δουλεμένη ομάδα, όπως η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, πρέπει να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους.

Η Ένωση ενεργοποίησε το «όπλο» του Σέρβου τεχνικού το οποίο τη χαρακτήριζε πέρυσι και μιλάμε φυσικά για τις στατικές φάσεις. Τρία γκολ και τα τρία από εκτελέσεις κόρνερ, με τους δύο πυλώνες της άμυνας, τον Ρέλβας και τον Μουκουντί να καθαρίζουν το τρίποντο με δύο κεφαλιές πριν έρθει ο Γκατσίνοβιτς στο φινάλε να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Την περσινή σεζόν η ΑΕΚ ήταν αχτύπητη στις στατικές μπάλες και χθες η ομάδα του Νίκολιτς έβγαλε ξανά αυτό το ατού, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί για να ξεκλειδώνει την αντίπαλη άμυνα όταν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί διαφορετικά. Το προβάδισμα στο σκορ λίγο πριν φύγει το πρώτο μέρος με αυτόν τον τρόπο ήταν καθοριστικό καθώς στη συνέχεια όλα πήραν τον δρόμο τους.

Εξίσου σημαντική ήταν και η απάντηση του Νίκολιτς για την αξιοποίηση του βάθους του ρόστερ ενόψει ενός πολύ απαιτητικού προγράμματος που έχει μπροστά της η ΑΕΚ. Είχε γίνει αρκετή κουβέντα στο ξεκίνημα της σεζόν σχετικά με το άνοιγμα του ροτέισον καθώς το γεμάτο καλεντάρι το έκανε να είναι επιβεβλημένο και ο Σέρβος κόουτς ήταν ξεκάθαρος τονίζοντας με απόλυτη σαφήνεια ότι όλοι όσοι είναι στην ομάδα είναι πολύτιμοι και πως όλοι θα κληθούν να προσφέρουν με ασταμάτητα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη στον ορίζοντα. Δεδομένα ο Νίκολιτς θα τους χρειαστεί όλους και ήδη από το χθεσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ αυτό φάνηκε.

Ο Κάιρινεν, ο οποίος είχε μείνει στον πάγκο στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος και είχε προκαλέσει απορίες η μη χρησιμοποίησή του, πήρε φανέλα βασικού και μαζί με τον Μαρίν ήταν από τους βασικούς λόγους που η ΑΕΚ κυριάρχησε στον χώρο της μεσαίας γραμμής απέναντι στον ΟΦΗ. Την ίδια στιγμή ο Κουτέσα, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα από το να πάρει μεταγραφή, πραγματοποίησε μια ορεξάτη επανεμφάνιση καθώς ξεκίνησε και αυτός στην αρχική ενδεκάδα χωρίς κανείς να το περιμένει. Και η εμφάνισή του έδειξε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν, έχοντας πειστεί από τη νοοτροπία και την εικόνα του στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής. Αυτό θα είναι ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ, το να καταφέρει δηλαδή ο Νίκολιτς να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες του ρόστερ μέσα σε μια μακριά και εξαντλητική σεζόν.

Η ΑΕΚ με την επανέναρξη έκανε αυτό που έπρεπε και θα βγει σίγουρα και κερδισμένη καθώς θα εκμεταλλευτεί πλέον όποια απώλεια υπάρξει από το αποψινό ντέρμπι των «αιωνίων». Αυτό που πρέπει από εδώ και πέρα να βρει είναι η ισορροπία στις εμφανίσεις μεταξύ των εντός έδρας αγώνων της και εκείνων μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να μην παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και δύο διαφορετικά πρόσωπα σε συνδυασμό με τις άκρως απαιτητικές αναμετρήσεις του Champions League. Πλέον μπορεί για τις επόμενες δέκα μέρες να αφοσιωθεί αποκλειστικά στον ποδοσφαιρικό κόσμο των αστεριών με τα δύο μεγάλα ματς να έρχονται στο Νησί. London Calling για αρχή και πρώτη στάση Στάμφορντ Μπριτζ για το μεγάλο ματς με τη Σαχτάρ...