Ντοναρούμα:«Θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω τη Μάντσεστερ Σίτι»

Την χαρά και την συγκίνηση του εξέφρασε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στις πρώτες δηλώσεις σαν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, λέγοντας πως είναι πολύ περήφανος που υπέγραψε με τους Πολίτες.

Ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή... «βόμβα» της Μάντσεστερ Σίτι, όπου έκανε δικό της το Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η συμφωνία μεταξύ των δύο κλαμπ ολοκληρώθηκε και επίσημα μετά και την αποχώρηση του Βραζιλιάνου Έντερσον από τη Σίτι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ιταλός κίπερ στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης των Πολιτών εξέφρασε την συγκίνηση και την περηφάνεια του που είναι πλέον μέρος του συλλόγου, ενώ δε ξέχασε να επαινέσει και τον προπονητή της ομάδας, Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Το ότι υπέγραψα για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι μια τόσο ξεχωριστή και περήφανη στιγμή για μένα», ήταν τα πρώτα λόγια του πρώην τερματοφύλακα της Παρί.

Ακόμα εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του σε έναν σύλλογο κορυφαίου επιπέδου και υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα: «Εντάσσομαι σε μια ομάδα γεμάτη με ταλέντα παγκόσμιας κλάσης και με επικεφαλής έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Πρόκειται για έναν σύλλογο στον οποίο κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε πολύ να ενταχθεί. Θαύμαζα να παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια, οπότε το να μπορώ τώρα να παίζω για την ομάδα είναι τεράστια τιμή και προνόμιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Το να παίξω στο Έτιχαντ θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό για μένα.Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το μέλλον και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες».