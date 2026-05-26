Αλαφούζος: «Το γήπεδο στον Βοτανικό θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό λέγοντας πως θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας.

Οι εργασίες για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται με τους «πράσινους» να περιμένουν πως και πως να μπουν στο νέο τους σπίτι, αποχαιρετώντας την ιστορική Λεωφόρο. Για το θρυλικό αυτό γήπεδο έκανε εκπομπή ο ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Αλαφούζο μιλώντας για τον Βοτανικό να αναφέρει πως θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά στον Παύλο Τσίμα: «Θα είναι με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που δεν έχει κανένα άλλο, βλέπεις την Ακρόπολη».

Για τις εργασίες που γίνονται: «Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τον Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου».