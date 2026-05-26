Άμπε Φαν Ντεν Μπαν: Ο ποδοσφαιριστής με το πιο εμβληματικό μουστάκι
Γεννημένος στο Ζάανσταντ, βορειοδυτικά του Άμστερνταμ, το 1946, ο Άμπε Φαν Ντεν Μπαν αγωνίστηκε για 17 χρόνια στα γήπεδα της Ολλανδίας ως αμυντικός, δίχως να γίνει ποτέ πρώτο όνομα ή διεθνής. Συγκεκριμένα, πέρασε από ZFC, Άλκμααρ, FC Άμστερνταμ και Χάαρλεμ, κρεμώντας τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 1982. Γιατί ωστόσο έχει μείνει στην ιστορία ο 79χρονος πλέον παλαίμαχος; Μα για το εμβληματικό του μουστάκι!
Άλλοτε συμπαίκτης του Ρουντ Γκούλιτ, στην τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε, ο Φαν Ντεν Μπαν διατηρούσε από νεαρή ηλικία ένα εντυπωσιακό, τσιγκελωτό μουστάκι, που του χάρισε μία θέση στο πάνθεον των μυστακοφόρων των γηπέδων. «Χωρίς το μουστάκι, είναι σαν να έχω ένα περίεργο πάνω χείλος» θα εκμυστηρευόταν πριν από μερικά χρόνια, εξηγώντας ότι «η σύζυγός μου και ο γιος μου μου λένε συχνά να το ξυρίσω. Το έκανα δύο φορές αλλά φαίνεται παράξενο»...
