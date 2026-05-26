Πουτέγιας: Τέλος εποχής για την εμβληματική αρχηγό της Μπαρτσελόνα που κλείνει στην Αγγλία

Η εμβληματική αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Αλέξια Πουτέγιας, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν παρά την κατάκτηση του Champions League στον τελικό με αντίπαλο την ομάδα της Λιόν..

Τα ισπανικά ρεπορτάζ μεταδίδουν ότι η ποιοτικότατη μεσοεπιθετικός θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί την Τετάρτη. Η Πουτέγιας, που αναδείχθηκε παίκτρια της χρονιάς στο Women’s Champions League, φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 2012 και έχει πετύχει 234 γκολ σε 512 αγώνες.

Είναι η δεύτερη σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι. Στην τροπαιοθήκη της έχει 10 Πρωταθλήματα Ισπανίας, 6 Κύπελλα Καταλονίας, 9 Κύπελλα Ισπανίας, 4 Super Cup Ισπανίας και βέβαια 4 Women’s Champions League. Με βάση τα ρεπορτάζ των Ισπανών και των Άγγλων η 33χρονη θα κλείσει στην ομάδα της Λόντον Σίτι, που της έδωσε πολύ πιο καλό συμβόλαιο.