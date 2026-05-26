GWomen
Πουτέγιας: Τέλος εποχής για την εμβληματική αρχηγό της Μπαρτσελόνα που κλείνει στην Αγγλία

Πουτέγιας: Τέλος εποχής για την εμβληματική αρχηγό της Μπαρτσελόνα που κλείνει στην Αγγλία

Δημήτρης Τομαράς

Η Μπαρτσελόνα σήκωσε το τρόπαιο του Women's Champions League ωστόσο αυτό δεν θα αποτρέψει την αποχώρηση της Πουτέγιας από το ρόστερ της.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η εμβληματική αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Αλέξια Πουτέγιας, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν παρά την κατάκτηση του Champions League στον τελικό με αντίπαλο την ομάδα της Λιόν..

Τα ισπανικά ρεπορτάζ μεταδίδουν ότι η ποιοτικότατη μεσοεπιθετικός θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί την Τετάρτη. Η Πουτέγιας, που αναδείχθηκε παίκτρια της χρονιάς στο Women’s Champions League, φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα από το 2012 και έχει πετύχει 234 γκολ σε 512 αγώνες.

Είναι η δεύτερη σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου και βρίσκεται πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι. Στην τροπαιοθήκη της έχει 10 Πρωταθλήματα Ισπανίας, 6 Κύπελλα Καταλονίας, 9 Κύπελλα Ισπανίας, 4 Super Cup Ισπανίας και βέβαια 4 Women’s Champions League. Με βάση τα ρεπορτάζ των Ισπανών και των Άγγλων η 33χρονη θα κλείσει στην ομάδα της Λόντον Σίτι, που της έδωσε πολύ πιο καλό συμβόλαιο.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]