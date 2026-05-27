Ο Ολυμπιακός προχωρά δυναμικά για την απόκτηση του έμπειρου Ισπανού χαφ της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο, για τον οποίο είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta.

Ως προς την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ είχατε διαβάσει σχετικά πρώτα, έγκαιρα και έγκυρα στο Gazzetta σε ότι είχε να κάνει φυσικά για τον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος χαφ της ομάδας της Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν έτσι και αλλιώς ένας παίκτης τον οποίο ξέρει πολύ καλά ο κόουτς Μεντιλίμπαρ.

Ο 30χρονος Λόπεθ που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι έχει ένα συμβόλαιο που εκπνέει με τη Ράγιο. Τα νεότερα έχουν να κάνουν με την κινητικότητα από πλευράς Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα γίνει ραντεβού των ανθρώπων των Πειραιωτών μετά τον τελικό της Τετάρτης για το Conference ανάμεσα στη Ράγιο και την Κρίσταλ Πάλας έτσι ώστε να κλείσει θετικά αυτή η υπόθεση.

Υπάρχουν θετικές ενδείξεις αλλά προτού τις τελικές συζητήσεις δεν μπορεί να προκύψει κάτι το οριστικό. Ο Λόπεθ με την φανέλα της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει 221 αγώνες με 10 γκολ και 15 ασίστ. Στην δε Μπιλμπάο που επίσης έχει παίξει, είχε 93 ματς με 4 γκολ και 4 ασίστ.