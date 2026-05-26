Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ... έστειλαν το Ιράν στο Μεξικό

Το Ιράν μετακομίζει οριστικά στην Τιχουάνα, μιας και οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα πως δεν θέλουν την αποστολή στην Αριζόνα. Την ημέρα του αγώνα τα ταξίδια...

Η παρουσία της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ εξελίσσεται σε μια υπόθεση με έντονο πολιτικό και διπλωματικό υπόβαθρο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα ακόμη και τη διοργάνωση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού ραντεβού. Παρά τις δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η FIFA επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η ιρανική αποστολή θα συμμετάσχει χωρίς προβλήματα στη διοργάνωση.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει διαβεβαιώσει προσωπικά την ιρανική πλευρά πως όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι αξιωματούχοι της ομοσπονδίας αλλά και οι δημοσιογράφοι που θα συνοδεύσουν την ομάδα θα λάβουν κανονικά βίζα για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα διεξαχθούν και οι τρεις αγώνες του Ιράν στη φάση των ομίλων.

Το πολιτικό παρασκήνιο έγινε ακόμη πιο εμφανές όταν η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούσαν τη μόνιμη εγκατάσταση της αποστολής του Ιράν στο αμερικανικό έδαφος κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η FIFA ζήτησε από το Μεξικό να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα του Ιράν και η μεξικανική κυβέρνηση αποδέχθηκε αμέσως το αίτημα. Έτσι, η βάση της ιρανικής αποστολής μεταφέρθηκε τελικά στην Τιχουάνα, πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μικρή απόσταση από το Σαν Ντιέγκο.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε ότι το Ιράν θα εγκαθίστατο στην Τούσον της Αριζόνα, ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας οδήγησαν σε αλλαγή σχεδιασμού. Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, υποστήριξε ότι η επιλογή της Τιχουάνα διευκολύνει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, ενώ επιτρέπει στην αποστολή να ταξιδεύει απευθείας με πτήσεις της Iran Air.

Παρότι η βάση της ομάδας θα βρίσκεται στο Μεξικό, όλα τα παιχνίδια του Ιράν στη φάση των ομίλων θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιρανική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.