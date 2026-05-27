Οι Χακίμι και Ντεμπελέ προπονήθηκαν κανονικά με την Παρί Σεν Ζερμέν κι όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμοι για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Άρσεναλ.

Ευχάριστα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν τέσσερις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ, το ερχόμενο Σάββατο (30/5) στη Βουδαπέστη.

Οι Ασράφ Χακίμι και Ουσμάν Ντεμπελέ επέστρεψαν χθές, Τρίτη, στις ομαδικές προπονήσεις των Παριζιάνων κι όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε για το ματς στην Puskas Arena.

Ο Μαροκινός μπακ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στον δεξί μηρό του, ανέβασε ρυθμούς στην τελευταία προπόνηση και όπως μεταδίδουν τα γαλλικά Μέσα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι 100% έτοιμος να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Από την άλλη, ο Ντεμπελέ, που είχε περάσει προληπτικά εκτός ως αλλαγή στο ματς με την Παρί λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης και πλέον έχει μπει με τη σειρά του σε φουλ ρυθμούς για τον τελικό. Ο ίδιος άλλωστε σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει πρόσφατα είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί απέναντι στους Κανονιέρηδες.

