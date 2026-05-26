Το Μαρόκο διέλυσε με 5-0 το Μπουρουντί σε φιλική αναμέτρηση, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να σκοράρει δύο φορές.

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου μήνα και την Τρίτη (26/5) ξεμούδιασε επικρατώντας 5-0 του Μπουρουντί σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη επί μαροκινού εδάφους.

Μάλιστα, δύο εκ των τερμάτων των νικητών σημείωσε -μέσα σε ένα τετράλεπτο (59', 63')- ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού να δείχνει σε καλή κατάσταση ενόψει Μουντιάλ. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έχουν μπροστά τους δύο ακόμη φιλικούς αγώνες, ενάντια σε Μαδαγασκάρη (2/6) και Νορβηγία (7/6), πριν κάνουν πρεμιέρα ενάντια στη Βραζιλία στις 14 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται πως εκτός της Σελεσάο, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη Σκωτία και την Αϊτή στις 20 και 25 του μήνα αντίστοιχα.