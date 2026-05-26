Ελ Καμπί: Δύο γκολ στο φιλικό του Μαρόκου
Η εθνική ομάδα του Μαρόκου προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου μήνα και την Τρίτη (26/5) ξεμούδιασε επικρατώντας 5-0 του Μπουρουντί σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη επί μαροκινού εδάφους.
Μάλιστα, δύο εκ των τερμάτων των νικητών σημείωσε -μέσα σε ένα τετράλεπτο (59', 63')- ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού να δείχνει σε καλή κατάσταση ενόψει Μουντιάλ. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έχουν μπροστά τους δύο ακόμη φιλικούς αγώνες, ενάντια σε Μαδαγασκάρη (2/6) και Νορβηγία (7/6), πριν κάνουν πρεμιέρα ενάντια στη Βραζιλία στις 14 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται πως εκτός της Σελεσάο, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη Σκωτία και την Αϊτή στις 20 και 25 του μήνα αντίστοιχα.
نهاية المباراة الودية الإعدادية بفوز منتخبنا الوطني أمام بوروندي بخماسية نظيفة— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026
Full-time! Our National Team defeats Burundi 5-0 in a preparatory friendly match #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ltW1oURkjQ
