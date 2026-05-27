Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ο τελικός του Conference League και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σχολιάσουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις και την εποχή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.
Το βράδυ ακολουθεί ο μεγάλος τελικός του Europa Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο στη Red Bull Arena της Λειψίας. Σέντρα στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από το Cosmote Sport 1 και τη συχνότητα του ΑΝΤ1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια (22;00, Cosmote Sport 1)
- Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00, Cosmote Sport 1, ANT1, LIVE από το Gazzetta)
