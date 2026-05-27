Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με βάση τα νεότερα δεδομένα θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα στην Ευρώπη και άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και για έναν ακόμα στόπερ.

Εκτός από τους Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντζο Πιρόλα ο Ολυμπιακός δεν έχει στις προτεραιότητές του να κρατήσει κανέναν άλλον σέντερ μπακ του υπάρχοντος ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ο Αλέξης Καλογερόπουλος που έχει την προοπτική του εξωτερικού και θα εκτός απροόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλον σύλλογο με στόχο να παίζει πολύ περισσότερο από την παρούσα κατάσταση.

Υπάρχει και ο Ζουλιάν Μπιανκόν που επίσης βρίσκεται σε μία διαδικασία αποχώρησης. Στο προηγούμενο διάστημα ο Γάλλος στόπερ αλλά και δεξιός μπακ είχε δεχθεί προτάσεις από ομάδες όπως η Paris FC. Ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει αυτές τις κρούσεις.

Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο έμπειρος Μπιανκόν θα αφήσει το ερυθρόλευκο ρόστερ για να βρεθεί σε ομάδα στη Γαλλία ή αλλού. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ολυμπιακός θα κλείσει άλλους 2 στόπερ εκ των οποίων ο ένας - βάση σχεδιασμού - θα είναι είτε κοντά στο επίπεδο των Πιρόλα - Ρέτσου είτε ισάξιος. Ο 26χρονος Ζουλιάν Μπιανκόν έχει 64 αγώνες με τον Ολυμπιακό με 4 γκολ και 2 ασίστ. Έχει κατακτήσει μαζί του Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup.

Μάλιστα σε σχέση με την άμυνα είναι πιθανό εκτός από 2 νέα δεξιά μπακ να αποκτηθούν και 2 καινούρια αριστερά μπακ. Και αυτό διότι ενδέχεται να προκύψει ζήτηση από το εξωτερικό και για τον Μπρούνο.