Μπαρτσελόνα: Προχωράει άμεσα την περίπτωση του Άντονι Γκόρντον
Σε μια κίνηση-ματ ενόψει του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου φαίνεται πως προχωράει η Μπαρτσελόνα, όσον αφορά την επιθετική της ενίσχυση.
Παρά τα πάμπολλα σενάρια που συνδέουν τους «μπλαουγκράνα» με τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης της Ατλέτικο Μαδρίτης, η ομάδα του Χάνσι Φλικ φέρεται να κινείται για ένα από τα πιο hot ονόματα της Αγγλίας.
Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Mundo Deportivo, οι πρωταθλητές Ισπανίας τρέχουν για να κλείσουν τον Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ, έναν winger που βρίσκεται στα ραντάρ κορυφαίων συλλόγων, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Λίβερπουλ.
Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ντέκο βρέθηκε στο Νησί και είχε συνομιλία με τους ανθρώπους από το περιβάλλον του 25χρονου εξτρέμ, που δείχνει έτοιμος να πει το «ναι» και να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης, εφόσον φυσικά οι δυο ομάδες έρθουν σε συμφωνία.
Τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, ο Γκόρντον μέτρησε 17 γκολ και 5 ασίστ σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τις «Καρακάξες».
🚨🚨 Deco 🇵🇹 était à Londres pour NÉGOCIER LE TRANSFERT D’ANTHONY GORDON 🏴 AU BARÇA ! 💙❤️— Actu Foot (@ActuFoot_) May 27, 2026
Le joueur anglais est désiré par le club catalan et prêt à quitter Newcastle.
Il privilégie le club Blaugrana plutôt que Liverpool ou le Bayern Munich ! 👀
🗞️ @mundodeportivo… pic.twitter.com/dWo8wwM9hx
