Ο πρώτος σκόρερ της Χαρτς, Λόρενς Σάνκλαντ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρέιντζερς.

Η Χαρτς έφτασε λίγα λεπτά μακριά από ένα ιστορικό πρωτάθλημα αλλά η Σέλτικ ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, και τώρα, στο Εδιμβούργο αναγκάστηκαν να αποχαιρετήσουν και τον πρώτο τους σκόρερ...

Ο λόγος για τον Λόρενς Σάνκλαντ, ο οποίος αποχώρησε από το Tynecastle και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρέιντζερς! Οι τελευταίοι ανακοίνωσαν πως απέκτησαν τον 30χρονο φορ έναντι ποσού που δεν έγινε γνωστό, με τον Σκωτσέζο να υπογράφει για 2+1 χρόνια. Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η μεταγραφή έγινε με τους Τζερς να καλύπτουν τη ρήτρα που περιλάμβανε το συμβόλαιο του Σάνκλαντ στη Χαρτς, με τον έμπειρο γκολτζή να μετρά τη σεζόν που μόλις τελείωσε 20 τέρματα και έξι ασίστ σε 34 συμμετοχές.

Ο Σκωτσέζος φορ αγωνίστηκε 171 φορές συνολικά με τη φανέλα της Χαρτς και μέτρησε 88 γκολ και 29 ασίστ από το 2022, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από Κουίν'ς Παρκ, Αμπερντίν, Ντανφέρμλιν, Σεντ Μίρεν, Μόρτον, Έιρ Γιουνάιτεντ, Νταντί Γιουνάιτεντ και Μπέερσοτ. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ρέιντζερς πάντως, τη χαρακτήρισε ως την ομάδα των παιδικών του χρόνων, κάνοντας λόγο για όνειρο να αγωνιστεί μία μέρα με τη φανέλα της.