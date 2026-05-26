Ούντο: Μυστήριο με τον θάνατο 21χρονου ποδοσφαιριστή
Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βίκτορ Ούντο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα 21 του χρόνια υπό συνθήκες αδιευκρίνιστες και, κατά τα ξένα ρεπορτάζ, ύποπτες. Τα τραγικά νέα για τον νεαρό εξτρέμ από τη Νιγηρία άρχισαν να εμφανίζονται σε σελίδες της πατρίδας του το πρωί της Τρίτης (26/5) και εν συνεχεία επιβεβαιώθηκαν, με τις ομάδες από τις οποίες πέρασε ο θανών να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.
Ο Ούντο είχε γίνει μέλος της Αντβέρπ το 2023 και έμεινε εκεί για ενάμιση χρόνο, μετρώντας δύο ασίστ σε 28 συμμετοχές. Το 2025 αποχώρησε για τη Σαουθάμπτον, όπου δεν κατάφερε να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα, πριν πάει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην τσεχική Ντινάμο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε. Στην τελευταία ανήκε μέχρι τον θάνατό του, μετρώντας μερικές συμμετοχές μονάχα με τη Β' ομάδα.
Για την ώρα, καμία λεπτομέρεια αναφορικά με το τι συνέβη στον άτυχο νέο δεν έχει βγει στη δημοσιότητα, με κάποια Μέσα να αναφέρουν πως ο θάνατός του καταγράφηκε τη Δευτέρα (25/5).
Met grote verslagenheid heeft RAFC kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Victor Udoh (21).— Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2026
Victor streek in het seizoen 2023/2024 neer op de Bosuil, waar hij in zijn eerste seizoen bij de Young Reds twaalf keer wist te scoren in 21 wedstrijden.
