Marca: «Κρούση Ολυμπιακού για Μίγια, αλλά ο Ισπανός διαλέγει... Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Λουίς Μίγια, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού είναι πολύ κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ.

Ο Λουίς Μίγια έκανε και φέτος τη διαφορά στη LaLiga, γεγονός που του έδωσε και το «διαβατήριο» για ένα νέο σούπερ συμβόλαιο. Αυτό δεν θα το βρει στη Χετάφε, αλλά στη Σαουδική Αραβία. Όπως αποκάλυψε η Marca, η Αλ Νασρ έκανε ιδιαίτερα υψηλή πρόταση στην ισπανική ομάδα, η οποία ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ, μια κίνηση που δύσκολα θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν άλλοι σύλλογοι.

Ο 31χρονος μέσος εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του και να αγωνιστεί δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπρόζοβιτς και ο Μαρτίνεθ, οι οποίοι αγωνίζονται ήδη στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Η Βιγιαρεάλ παραμένει στο παιχνίδι, αλλά η πρότασή της δεν τον καλύπτει, παρά το δέλεαρ της συμμετοχής στο Champions League.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, στο τραπέζι υπάρχουν προτάσεις από τον Ολυμπιακό, την Μπέτις και την Κόμο, οι οποίες όμως δεν έχουν ικανοποιήσει τη Χετάφε.

Ο Μίγια ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν με την ομάδα (την έστειλε στα Playoffs του Conference League), όντας από τους κορυφαίους δημιουργούς της LaLiga και δεύτερος σε ασίστ πίσω από τον Λαμίν Γιαμάλ, γεγονός που έχει ανεβάσει σημαντικά τη χρηματιστηριακή του αξία.

Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον Ισπανό μέσο να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και τη συνέχιση της παρουσίας του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.