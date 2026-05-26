Ο Πανιώνιος είναι κοντά στην επισφράγιση του deal με τον Ισπανό προπονητή, Χουάν Φεράντο, ο οποίος μετά τις θητείες σε Πανσερραϊκό και Βόλο θα «κατέβει» κατηγορία για χάρη του.

Η διοίκηση του Πανιωνίου έχει εκφράσει επίσημα πως την επόμενη σεζόν ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός και η επιστροφή στη Super League, με την επιλογή του προπονητή να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Όπως είχαμε αναφέρει η περίπτωση του Χουάν Φεράντο ήταν στο προσκήνιο για τον Ιστορικό και πλέον υπάρχει συμφωνία των δυο πλευρών, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι άριστος γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας δύο θητείες στον Βόλο (2017-20, 2025), τον οποίο ανέβασε στη Super League, ενώ την σεζόν 2024-25 έκανε επίσης πολύ καλή δουλειά στον Πανσερραϊκό. Θυμίζουμε πως οι Θεσσαλοί στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε έκαναν τρομερή πορεία, καθώς άλλαξαν χρόνο στην 5η θέση με 22 βαθμούς, όσους είχε και ο Λεβαδειακός, όμως αποχώρησε στις αρχές Φεβρουαρίου, έπειτα από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Μετά από δυο διαδοχικές σεζόν στη Super League ο Καταλανός τεχνικός είναι έτοιμος να «κατέβει» κατηγορία για χάρη του Πανιωνίου και να αναλάβει την «αποστολή» να ανεβάσει τον Ιστορικό στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα στο κλαμπ της Νέας Σμύρνης, καθώς «κλεισμένος» θεωρείται ο... killer της κατηγορίας και back to back πρωταθλητής της Super League 2 με Κηφισιά και Ηρακλή, Γιώργος Μάναλης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν ανάλογες δυνατές κινήσεις από δυνατές ομάδες της κατηγορία αλλά και με παίκτες επιπέδου Super League.