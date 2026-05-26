Δεν διαφαίνεται ισχυρή τάση υπέρ της αναδιάρθωσης εντός των... τειχών της Stoiximan Super League 1 και λίγες ώρες πριν το Δ.Σ. της Τετάρτης.

Με πέντε ομάδες να έχουν υπογράψει το έγγραφο περί αιτήματος αναδιάρθρωσης τα... κουκιά δεν βγαίνουν για μία τέτοια εισήγηση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και ενδείξεις. Συγκεκριμένα η τάση που υπάρχει από τις περισσότερες ομάδες της Λίγκας (και άρα πλην των 5 δηλαδή) είναι κατά μίας τέτοιας ενέργειας και του να γίνουν οι ομάδες 16.

Η άποψη που κυριαρχεί είναι πώς ένα τέτοιο πλάνο δεν είναι βιώσιμο, δεν θα μπορούσε να είναι και επιπλέον δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα στον Συνεταιρισμό και σε σχέση με τις χορηγίες του αλλά και ω προς τους τηλεοπτικούς παρόχους. Με το feeling και τα δεδομένα που υπάρχουν η αναδιάρθρωση δεν αναμένεται να προχωρήσει σε επίπεδο εισήγησης καθώς η Λίγκα δεν θα μπορούσε να περάσει το οτιδήποτε και απλώς θα έκανε την εισήγησή της προς την ΕΠΟ. Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Τετάρτης ξεκινά στις 12 το μεσημέρι με την εξής ατζέντα:

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Από 18/5/2026 αίτημα – πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.

2. Τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Έγκριση πεπραγμένων Κυπέλλου Super League K19.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

4. Εγγραφή νέων μελών – Π.Α.Ε. που προβιβάζονται από τη Super League 2.

5. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

6. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.

7. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

8. Εμπορικά θέματα – έγκριση υπογραφής συμβάσεων του Συνεταιρισμού.

9. Συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση – Autodia».

10. Διάφορα.