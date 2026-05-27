Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού του φετινού Conference League μεταξύ Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ώρα για την ανάδειξη του φετινού νικητή του Conference League έφτασε, καθώς απόψε (27/5) Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο θα «κοντραριστούν» στον τελικό της Λειψίας.

Οι Άγγλοι που εξαρχής ήταν το φαβορί θα αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα που νωρίτερα στο θεσμό απέκλεισε την ΑΕΚ, με φόντο την κούπα της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από τον ANT1 και το Cosmote Sport 1.