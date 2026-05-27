Τελικός Conference League 2026: Πού θα δείτε το Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο
Η ώρα για την ανάδειξη του φετινού νικητή του Conference League έφτασε, καθώς απόψε (27/5) Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο θα «κοντραριστούν» στον τελικό της Λειψίας.
Οι Άγγλοι που εξαρχής ήταν το φαβορί θα αντιμετωπίσουν την ισπανική ομάδα που νωρίτερα στο θεσμό απέκλεισε την ΑΕΚ, με φόντο την κούπα της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.
Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από τον ANT1 και το Cosmote Sport 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.