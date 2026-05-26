Κορίνθιανς: Γιατί οι οπαδοί γέμισαν με σαπουνάδα τα γραφεία της ομάδας
Έχοντας αγανακτήσει με τα διοικητικά προβλήματα της ομάδας τους, οι οπαδοί της Κορίνθιανς βρήκαν έναν τουλάχιστον πρωτότυπο τρόπο για να διαμαρτυρηθούν. Την ημέρα του Δ.Σ. στο οποίο θα έβγαινε απόφαση για το αν θα αποπεμφθεί ο πρόεδρος Αντρές Σάντσες, φίλοι του βραζιλιάνικου συλλόγου βρέθηκαν στα γραφεία και γέμισαν με... σαπουνάδα χώρο του Parque Sao Jorge, με τις εικόνες να γίνονται viral!
Ο συμβολισμός πίσω από αυτήν την κίνηση, έχει να κάνει με την ανάγκη να... καθαρίσει ο σύλλογος, με την επιθυμία τους πάντως να γίνεται επιθυμία, καθώς ο Σάντσες όντως καθαιρέθηκε από την προεδρία λόγω κακοδιαχείρισης χρημάτων που ανήκαν στην ομάδα μεταξύ 2018 και 2021.
“Corinthians sendo lavado”— Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) May 26, 2026
A entrada para o teatro foi coberto de bolha de sabão pela torcida do Corinthians@gustavofortees / Agência IDC pic.twitter.com/t0gVVVuX4L
