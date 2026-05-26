Γνωστή έγινε η αποστολή των ΗΠΑ για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ΗΠΑ έχουν υψηλές προσδοκίες για το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσουν μαζί με Μεξικό και Καναδά, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του στην αποστολή.

Όλα τα αστέρια συμπεριλήφθηκαν από τον Αργεντινό εκλέκτορα, με την πιο ηχηρή απουσία να είναι αυτή του Λούνα της Ρεάλ Σολτ Λέικ. Οι Αμερικανοί κάνουν πρεμιέρα στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου ενάντια στην Παραγουάη, ενώ ακολούθως θα αντιμετωπίσουν Αυστραλία και Τουρκία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Αμυντικοί: Σερτζίνιο Ντεστ, Κρις Ρίτσαρντς, Άντονι Ρόμπινσον, Όστον Τράστι, Μάιλς Ρόμπινσον, Τιμ Ριμ, Άλεξ Φρίμαν, Μαξ Άρφστεν, Μαρκ ΜακΚένζι, Τζο Σκάλι

Μέσοι: Τάιλερ Άνταμς, Γουέστον ΜακΚένι, Μπρένταν Αάρονσον, Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, Κρίστιαν Ρολντάν, Μαλίκ Τίλμαν, Αλεχάντρο Ζεντέχας Επιθετικοί: Τζιοβάνι Ρέινα, Ρικάρντο Πέπι, Κρίστιαν Πούλισιτς, Χάτζι Ράιτ, Φολαρίν Μπάλογκαν, Τιμ Γουεά