Πιερό: «Μάτωναν τα πόδια μας παίζοντας στους δρόμους, στο Μουντιάλ δίνω ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φράνζι Πιερό μίλησε για την παρουσία του στο Μουντιάλ με την Αϊτή, αλλά και για το πώς έφτασε σε αυτό το επίπεδο, σε μια διαφορετική συνέντευξη.

Ο Φρανζί Πιερό δόθηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν που τελείωσε με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ, ωστόσο στην Τουρκία δεν μπόρεσε να δείξει πολλά πραγματοποιώντας 11 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Έχοντας έναν χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του επιστρέφει στην ΑΕΚ, η οποία θα επιδιώξει μέσα στο καλοκαίρι να τον παραχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, ο 31χρονος Αϊτινός φορ βρίσκεται με την Εθνική του ομάδα και είναι έτοιμος να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε όμιλο με Σκωτία, Μαρόκο αλλά και τη Βραζιλία. Το πρώτο ματς απέναντι στη Σκωτία στις 14 Ιουνίου τα ξημερώματα θα λάβει χώρα στη Βοστώνη, στο μέρος όπου η οικογένεια του Πιερό όταν αυτός ήταν ακόμα παιδί μετανάστευσε από την Αϊτή αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο NBC Boston συνάντησε τον Πιερό, ο οποίος μίλησε για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για τον ίδιο, για τα παιδικά του χρόνια όταν έπαιζε ποδόσφαιρο στις αλάνες χωρίς να έχει τη δυνατότητα να φοράει παπούτσια, αλλά και για την τιμή να εκπροσωπεί την Αϊτή στο Μουντιάλ.

«Το ότι θα παίξω το πρώτο μου παιχνίδι στη Βοστώνη σημαίνει πολλά για μένα. Είναι σαν ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρει αρχικά ο Πιερό, ο οποίος έφυγε από την Αϊτή με την οικογένειά του όταν ήταν 11 ετών για να εγκατασταθούν στη Μασαχουσέτη, κοντά στη Βοστώνη.

Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν εύκολα, ενώ ως πιτσιρικάδες έπαιζαν ποδόσφαιρο στους δρόμους χωρίς να φοράνε παπούτσια: «Παίζαμε στους δρόμους και τα δάχτυλά μας μάτωναν γιατί κλωτσάγαμε πέτρες. Συνεπώς όταν ήρθα εδώ και φόρεσα παπούτσια, ή όταν είδα την μπάλα του ποδοσφαίρου, είπα "ουάου"»!

Στο Λύκειο του Μέλροουζ όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα μετά τη μετακόμισή τους οικογενειακώς στις ΗΠΑ, το ταλέντο του Πιερό διέκρινε ο προπονητής Ντιν Σερίνο. «Ήταν ο πρώτος που μου είπε "έχεις κάτι το ξεχωριστό εσύ". Αυτός ήταν εκείνος με έκανε να πιστέψω ότι πραγματικά μπορώ να πετύχω κάτι», υπογράμμισε.

Ο 31χρονος Αϊτινός φορ της ΑΕΚ οδήγησε την Εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, κάτι που τον χαροποιεί ιδιαίτερα, κάνοντας παράλληλα περήφανους τους ανθρώπους που τον βοήθησαν για να φτάσει σε αυτό το σημείο: «Γνωρίζω πως δίνω σε πολλούς ανθρώπους στη χώρα μου ελπίδα. Όλοι θα με βλέπουν να παίζω στο ανώτατο επίπεδο και θα μπορούν να λένε "αυτό το παιδί, το βοήθησα"».