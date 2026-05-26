Μαρόκο: Με Ελ Καμπί και Ουναΐ η αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτίσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο έκανε γνωστούς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου, με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, να αποτελούν μέρος των πλάνων του Μοχάμεντ Ουαχμπί.
Στη λίστα, βρίσκει κανείς όλους τους σταρ των Λιονταριών του Άτλαντα, με Μπουνού, Χακίμι, Άμραμπατ, Σαϊμπάρι και Ντίαθ να μπαίνουν όλοι στην 26άδα - με τρεις ποδοσφαιριστές να επιλέγοντας ως... back up.
Αναλυτικά η αποστολή:
- Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Μουνίρ Ελ Καζουί, Αχμέντ Ταγκναούτι
- Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Γιουσέφ Μπελαμαρί, Ναγιέφ Αγκέρντ, Τσαντί Ριάντ, Ίσα Ντιοπ, Ρεντουάν Χαλάλ, Ασράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί
- Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ, Αγιούμπ Μπουαντί, Νιλ Ελ Αϊναουί, Σοφιάν Άμραμπατ, Αζεντίν Ουναΐ, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι
- Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Καμπί, Μπραχίμ Ντίαθ, Γιασίν Ζεσίμ, Αγιούμπ Αμαϊμουνί
- Εφεδρικοί: Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ, Αμίν Σμπαΐ, Μαρουάν Σαντάν
