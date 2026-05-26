Το τέλος μιας αυτοκρατορίας: Ο Πεπ αποχαιρετά τη Σίτι και αφήνει πίσω του μια ποδοσφαιρική επανάσταση
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κοίταξε προς την επίσημη εξέδρα του «Έτιχαντ» και μίλησε για το σημαντικότερο τρόπαιο που κατέκτησε ποτέ. Δεν αναφερόταν σε κάποιο κύπελλο ή μετάλλιο, αλλά στον πατέρα του, τον 95χρονο Βαλεντί Γκουαρδιόλα, ο οποίος σηκώθηκε όρθιος για να τον χειροκροτήσει. Για μια στιγμή, μέσα στον θόρυβο ενός γηπέδου που έμαθε να πανηγυρίζει μαζί του, ο χρόνος έμοιαζε να σταματά. Λίγο νωρίτερα, η Μάντσεστερ Σίτι είχε ανακοινώσει πως η βόρεια εξέδρα του γηπέδου θα φέρει στο εξής το όνομά του, μια τιμή που εξασφαλίζει ότι η παρουσία του στον σύλλογο θα παραμείνει ζωντανή πολύ μετά το τέλος της προπονητικής του διαδρομής.
Στα 55 του χρόνια, ο Καταλανός τεχνικός ολοκληρώνει το κεφάλαιο της Σίτι, κλείνοντας έναν κύκλο που διήρκεσε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική εποχή. Αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει ποτέ σε πάγκο συλλόγου. Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν έχει χαράξει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον του, καθώς προτεραιότητά του είναι να απομακρυνθεί προσωρινά από το ποδόσφαιρο και να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και σε όσα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια λόγω της καριέρας του.
Όπως ανέφερε στις αποχαιρετιστήριες δηλώσεις του, σκοπεύει να αναλογιστεί όσα έζησε στη Βαρκελώνη, στο Μόναχο και στο Μάντσεστερ, χωρίς να κοιτάζει ακόμη τον επόμενο σταθμό της διαδρομής. Σε πρώτο στάδιο θα διατηρήσει έναν ρόλο πρεσβευτή στο δίκτυο συλλόγων της City Football Group, αφήνοντας κάθε άλλη απόφαση για αργότερα.
Η προοπτική ανάληψης εθνικής ομάδας είχε απασχολήσει αρκετές φορές τον Γκουαρδιόλα στο παρελθόν, ωστόσο τα δεδομένα δεν είναι ευνοϊκά. Η Αγγλία επέλεξε τελικά τον Τόμας Τούχελ, η Ισπανία θεωρείται δύσκολη επιλογή λόγω των πολιτικών τοποθετήσεων του Καταλανού υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, ενώ σε Βραζιλία, Γαλλία και Γερμανία οι ομοσπονδίες έχουν ήδη χαράξει τη δική τους πορεία. Η Ιταλία εμφανίζεται ως μία από τις ελάχιστες πιθανές επιλογές, αν και προς το παρόν δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.
Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας επιτυχημένης συνεργασίας με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αποτελεί το κλείσιμο ενός κύκλου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε έναν σύλλογο, σε ένα πρωτάθλημα και τελικά στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Γιατί ο Γκουαρδιόλα δεν κέρδισε μόνο τίτλους, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι παίζεται, διδάσκεται και κατανοείται, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να συζητιέται πολύ μετά το τελευταίο του σφύριγμα από την άκρη του πάγκου.
Η... επανάσταση με ηγέτη τον Πεπ άλλαξε για πάντα τη Σίτι
Η παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως μια περίοδος επιτυχιών ή ως μια ακόμη επιτυχημένη προπονητική θητεία στο κορυφαίο επίπεδο. Αντιθέτως, πρόκειται για μια δεκαετή διαδικασία δομικού μετασχηματισμού ενός συλλόγου, η οποία επηρέασε το αγωνιστικό, το οργανωτικό και το πολιτισμικό επίπεδο της ομάδας, αλλά και συνολικά το αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ο Καταλανός τεχνικός δεν προσέφερε μόνο τίτλους. Προσέφερε ένα πλήρες σύστημα ποδοσφαιρικής λειτουργίας, το οποίο βασίστηκε στην απόλυτη λεπτομέρεια, στην τακτική πειθαρχία, στη συνεχή επαναπροσαρμογή και στη δημιουργία μιας ομάδας που λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο χωρίς κενά. Η Σίτι υπό τον Γκουαρδιόλα έγινε ένα εργαστήριο υψηλής έντασης και ανάλυσης, όπου κάθε στοιχείο του παιχνιδιού είχε συγκεκριμένο ρόλο και σκοπό.
Στο καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, η πρώτη και πιο εμφανής συνεισφορά του ήταν η εγκαθίδρυση μιας απόλυτης ποδοσφαιρικής κυριαρχίας στην Αγγλία. Η Σίτι δεν περιορίστηκε στο να διεκδικεί τίτλους, επέβαλε τον τρόπο με τον οποίο κέρδιζε. Η κατοχή της μπάλας δεν ήταν απλώς εργαλείο ελέγχου, αλλά δομημένο σύστημα δημιουργίας υπεροχής σε κάθε σημείο του γηπέδου. Οι θέσεις των παικτών, οι αποστάσεις μεταξύ τους και η ροή της μπάλας καθορίζονταν από συγκεκριμένες αρχές που στόχευαν στη συνεχή αποδιοργάνωση του αντιπάλου.
Αυτή η προσέγγιση μετέτρεψε τη Σίτι σε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι αντίπαλοι δεν καλούνταν απλώς να αντιμετωπίσουν μια ποιοτική ομάδα, αλλά ένα πλήρες ποδοσφαιρικό μοντέλο, το οποίο απαιτούσε απόλυτη πειθαρχία για να περιοριστεί. Η Premier League αναγκάστηκε σταδιακά να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης και έντασης, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του συνολικού ανταγωνισμού.
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του στην τακτική αναδιαμόρφωση των ρόλων των παικτών. Ο Γκουαρδιόλα δεν αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές ως στατικές θέσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά ως λειτουργικά εργαλεία που μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος. Κεντρικοί αμυντικοί μετακινήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου, μέσοι χρησιμοποιήθηκαν ως στόπερ ή ως ως μπακ, ενώ επιθετικοί κλήθηκαν να λειτουργήσουν ως δημιουργοί. Αυτή η ρευστότητα αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας και ενίσχυσε τη δυνατότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες αγώνα.
Παράλληλα, ο Πεπ εισήγαγε ένα νέο επίπεδο απαιτήσεων στην καθημερινή προπόνηση. Η προπόνηση δεν αντιμετωπιζόταν ως επανάληψη αγωνιστικών μοτίβων, αλλά ως συνεχής διαδικασία βελτίωσης και διόρθωσης λεπτομερειών. Η έννοια της τελειότητας έγινε κεντρικός άξονας λειτουργίας. Η θέση του σώματος πριν από την πάσα, η γωνία υποδοχής της μπάλας, η ταχύτητα απόφασης, όλα αποτελούσαν κρίσιμα στοιχεία που μπορούσαν να καθορίσουν την απόδοση μιας ολόκληρης σεζόν.
Φρένο στη χαλάρωση
Σε αυτό το πλαίσιο, η Σίτι διαμορφώθηκε ως ένας οργανισμός υψηλής έντασης, όπου η καθημερινότητα δεν άφηνε περιθώρια χαλάρωσης. Η απαίτηση για συνεχή συγκέντρωση και αγωνιστική ετοιμότητα ήταν σταθερή, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή τη διοργάνωση. Ακόμη και οι προπονήσεις μετά από αγώνες είχαν υψηλό επίπεδο έντασης για όσους δεν είχαν αγωνιστεί, διατηρώντας το σύνολο σε διαρκή ετοιμότητα.
Ο Γκουαρδιόλα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τη νοοτροπία της ομάδας. Η αρχή της «μη αποδοχής χαλαρότητας» αποτέλεσε βασικό στοιχείο της λειτουργίας του. Οι παίκτες καλούνταν να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού ακόμη και όταν δεν συμμετείχαν ενεργά. Η έννοια της ομαδικής συνοχής τοποθετήθηκε πάνω από το ατομικό ενδιαφέρον, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού αλλά και απόλυτης απαίτησης.
Σε οργανωτικό επίπεδο, η συμβολή του ήταν εξίσου καθοριστική. Η Σίτι μετατράπηκε σε έναν απόλυτα δομημένο ποδοσφαιρικό οργανισμό, όπου κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας εξυπηρετούσε την αγωνιστική απόδοση. Από τη διατροφή και την αποκατάσταση μέχρι την ανάλυση των αντιπάλων και τη διαχείριση του ρόστερ, όλα εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο υψηλής επαγγελματικής προσέγγισης.
Η συνεργασία με τη διοίκηση υπήρξε κρίσιμη για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Ο σύλλογος παρείχε στον προπονητή πλήρη υποστήριξη, επιτρέποντάς του να διαμορφώσει όχι μόνο την ομάδα, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί. Αυτό δημιούργησε ένα σταθερό πλαίσιο, στο οποίο ο Πεπ μπορούσε να πειραματίζεται, να εξελίσσει τις ιδέες του και να διατηρεί υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας σε βάθος χρόνου.
Σημαντική ήταν και η συμβολή του στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Πολλοί παίκτες βελτίωσαν δραματικά το επίπεδό τους υπό την καθοδήγησή του, όχι μόνο τεχνικά αλλά και τακτικά. Η ικανότητα κατανόησης του παιχνιδιού σε βάθος αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης που παρείχε. Παίκτες όπως ο Ντε Μπρόινε, ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Στόουνς εξελίχθηκαν σε πολυδιάστατες μονάδες που μπορούσαν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά αγωνιστικά σενάρια.
Επιπλέον, η συμβολή του επεκτάθηκε και στην ανάπτυξη της συνολικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας του συλλόγου. Η απαίτηση για τεχνική αρτιότητα, τακτική κατανόηση και επαγγελματισμό πέρασε σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημιών. Η Σίτι δεν λειτουργούσε πλέον μόνο ως πρώτη ομάδα υψηλού επιπέδου, αλλά ως ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα.
Η κατάκτηση του Champions League αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της δεκαετούς διαδικασίας. Δεν λειτούργησε απλώς ως τίτλος που έλειπε από τη συλλογή, αλλά ως επιβεβαίωση ενός συνολικού μοντέλου που είχε ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε βάθος χρόνου. Ήταν η τελική επικύρωση μιας φιλοσοφίας που συνδύαζε την τακτική καινοτομία με την οργανωτική τελειότητα.
Συνολικά, η δεκαετία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ δεν χαρακτηρίζεται μόνο από αριθμούς και τίτλους, αλλά από τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η συμβολή του δεν περιορίζεται στο αποτέλεσμα, αλλά επεκτείνεται στη διαδικασία. Δημιούργησε ένα μοντέλο που βασίζεται στη λεπτομέρεια, στη συνέπεια και στη συνεχή εξέλιξη, αφήνοντας μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια ενός συλλόγου και επηρεάζει συνολικά το άθλημα.
Οι αριθμοί του Πεπ
20 τίτλοι με τη Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις
6 κατακτήσεις Premier League σε 10 σεζόν, επίδοση που τον φέρνει δεύτερο στη λίστα όλων των εποχών πίσω μόνο από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
- 4 σερί πρωταθλήματα Αγγλίας από το 2020-21 έως το 2023-24, κάτι που δεν είχε πετύχει ποτέ άλλη ομάδα στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας.
- 5 League Cup, περισσότερα από κάθε άλλον προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης.
- 3 FA Cup, με τη Σίτι να κατακτά Κύπελλο και League Cup με απόλυτο ποσοστό νικών τη σεζόν 2025-26.
- Πρώτο εγχώριο τρεμπλ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2018-19 (Premier League, FA Cup, League Cup).
- Κατάκτηση του Champions League το 2023, ολοκληρώνοντας το ιστορικό τρεμπλ της Σίτι.
- 3 Community Shield, καθώς και από ένα UEFA Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2023.
- 593 αγώνες στον πάγκο της Σίτι, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ του Λες ΜακΝτάουαλ.
- 416 νίκες και ποσοστό επιτυχίας 70,2%, τα κορυφαία νούμερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι.
- 2,28 βαθμοί ανά παιχνίδι στην Premier League, η καλύτερη επίδοση προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης (με πάνω από 20 αγώνες).
- 269 νίκες στην Premier League, τέταρτος όλων των εποχών πίσω από Φέργκιουσον, Βενγκέρ και Μόγιες.
- 100 βαθμοί τη σεζόν 2017-18, ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.
- 106 γκολ στην Premier League το 2017-18, η κορυφαία επίδοση ομάδας σε μία σεζόν από το 1992 και μετά.
- Κατάκτηση τίτλου με διαφορά 19 βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2017-18.
- 18 συνεχόμενες νίκες στην Premier League μέσα στη σεζόν 2017-18, επίδοση-ρεκόρ εκείνη την περίοδο.
- 591 επιτυχημένες πάσες ανά παιχνίδι, η υψηλότερη επίδοση ομάδας υπό έναν προπονητή στην Αγγλία από το 2008-09 και μετά.
- 111 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν υπό τις οδηγίες του στη Σίτι.
- Ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές επί Γκουαρδιόλα (460).
- Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μοίρασε 158 ασίστ, περισσότερες από τις διπλάσιες του επόμενου στη λίστα.
- Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε 162 γκολ σε 198 αγώνες υπό τις οδηγίες του Πεπ.
- Άλλοι τρεις παίκτες ξεπέρασαν τα 100 γκολ επί Γκουαρδιόλα: οι Σέρχιο Αγουέρο, Ραχίμ Στέρλινγκ και Φιλ Φόντεν.
Πεπ Γκουαρδιόλα, μια ποδοσφαιρική ευφυΐα
Το αποτύπωμα του Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ είναι αδιαμφισβήτητο. Σε δέκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο των «Πολιτών», κατέκτησε 20 τίτλους και οδήγησε τον σύλλογο στην πρώτη κατάκτηση του Champions League στην ιστορία του το 2023. Η επιρροή του δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Για τους φίλους της Σίτι, ο Γκουαρδιόλα είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε έναν ιστορικό αλλά συχνά ασταθή σύλλογο σε μία από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του πλανήτη.
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis, ο οποίος θυμήθηκε ότι ως οπαδός της ομάδας δεν είχε ζήσει ποτέ τέσσερις συνεχόμενες νίκες, πριν παρακολουθήσει τη Σίτι να κατακτά τέσσερα διαδοχικά πρωταθλήματα υπό τις οδηγίες του Καταλανού.
Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Γκουαρδιόλα ίσως να μην είναι τα τρόπαια, αλλά η επιρροή του στο ίδιο το παιχνίδι. Μελετητής του ποδοσφαίρου από τα πρώτα του βήματα, ταξίδεψε σε διαφορετικές χώρες μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας για να συναντήσει προπονητικές προσωπικότητες όπως ο Μενότι και ο Μπιέλσα, αναζητώντας νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές. Από τον Γιόχαν Κρόιφ κληρονόμησε τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου κατοχής, όμως κατάφερε να την εξελίξει και να τη μεταφέρει σε ένα νέο επίπεδο.
Η χρήση του «ψευτοεννιαριού», τα μπακ που συγκλίνουν στον άξονα, το ασφυκτικό πρέσινγκ, η συμμετοχή του τερματοφύλακα στην ανάπτυξη και η έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της ποδοσφαιρικής του ταυτότητας.
Παρά τα στερεότυπα που τον συνόδευαν, ο Γκουαρδιόλα δεν υπήρξε ποτέ δογματικός. Προσαρμόστηκε σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, αποδεικνύοντάς το ακόμη και με την παρουσία του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Σίτι, όταν συνδύασε το ποδόσφαιρο κατοχής με πιο άμεσες μεταβάσεις και παιχνίδι χώρου.
Καθολική αναγνώριση
Η επιρροή του αναγνωρίζεται από ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί του ή βρέθηκαν απέναντί του. Ο Τόμας Τούχελ έκανε λόγο για έναν προπονητή που άλλαξε κάθε πρωτάθλημα στο οποίο εργάστηκε, ενώ ο Βενσάν Κομπανί υποστήριξε ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του δεν είναι οι τακτικές του γνώσεις αλλά η αδιάκοπη δίψα του για νίκες και διακρίσεις.
Ακόμη και όσοι διαφωνούν με ορισμένες επιλογές του αναγνωρίζουν ότι επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, το αποτύπωμά του είναι εμφανές στον τρόπο ανάπτυξης των ομάδων και στη φιλοσοφία παιχνιδιού που κυριαρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο.
Ένα τέλος που μοιάζει με αρχή
Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι κλείνει έναν από τους πιο επιτυχημένους κύκλους στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Είτε επιστρέψει κάποια στιγμή στους πάγκους είτε όχι, η επιρροή του στο άθλημα δύσκολα θα ξεθωριάσει.
Το ποδόσφαιρο μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται, όμως πολλά από τα στοιχεία που θεωρούνται σήμερα αυτονόητα φέρουν τη δική του υπογραφή. Και αυτό ίσως αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση που μπορεί να κατακτήσει ένας προπονητής: να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το παιχνίδι.
Πεπ ή Σερ Άλεξ; Η μεγάλη σύγκριση των δύο γιγάντων
Η αποχώρηση του Γκουαρδιόλα από την Premier League επανέφερε στο προσκήνιο τη διαχρονική συζήτηση γύρω από τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πεπ ή Σερ Άλεξ;
Η σύγκριση με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι αναπόφευκτη, αφού πρόκειται για δύο προπονητές που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές. Ο Φέργκιουσον έχτισε μια αυτοκρατορία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα σε 26 χρόνια, κατακτώντας 13 πρωταθλήματα και δεκάδες τίτλους. Ωστόσο, η άποψη που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι πως ο Γκουαρδιόλα ξεπερνά τον Σκωτσέζο σε επίπεδο ποδοσφαιρικής επιρροής και καινοτομίας.
Ο Καταλανός δεν κέρδιζε απλώς τρόπαια, άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο κόσμος το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του κυριάρχησαν μέσα από τον έλεγχο της μπάλας, την ταχύτητα στη σκέψη και την τακτική πολυπλοκότητα. Η χρήση του «false nine», οι μπακ που μετατρέπονταν σε χαφ, οι τερματοφύλακες που συμμετείχαν στο build-up και η εμμονή στην κατοχή επηρέασαν προπονητές σε κάθε επίπεδο του αθλήματος. Πολλοί προσπάθησαν να τον αντιγράψουν, λίγοι όμως πλησίασαν το επίπεδο των ομάδων του.
Στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρδιόλα έσπασε κάθε ρεκόρ. Οι 100 βαθμοί τη σεζόν 2017-18 αποτέλεσαν ιστορικό επίτευγμα, ενώ οι τέσσερις συνεχόμενοι τίτλοι Premier League απέδειξαν μια πρωτοφανή σταθερότητα στην πιο απαιτητική λίγκα του κόσμου. Παράλληλα, ο ίδιος κατάφερε να ανανεώνει συνεχώς την ομάδα του χωρίς να χάνει τη δυναμική της, αντικαθιστώντας σταδιακά ποδοσφαιριστές - σύμβολα όπως οι Αγουέρο, Νταβίντ Σίλβα και Κομπανί.
Ένα ακόμη βασικό επιχείρημα υπέρ του Γκουαρδιόλα είναι ότι οι ομάδες του δεν κέρδιζαν μόνο, αλλά εντυπωσίαζαν. Η Μπαρτσελόνα της περιόδου 2008-2011 θεωρείται από πολλούς η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, ενώ και η Σίτι άγγιξε ανά διαστήματα επίπεδα τελειότητας. Η επιρροή του στο ποδόσφαιρο θυμίζει περισσότερο έναν θεωρητικό ή έναν αρχιτέκτονα του αθλήματος παρά έναν απλό διαχειριστή ομάδων. Ο Καταλανός άφησε το αποτύπωμα στο ίδιο το άθλημα. Δεν κέρδισε μόνο αγώνες και τίτλους, επαναπροσδιόρισε το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο στον 21ο αιώνα.
Στον αντίποδα, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής. Ήταν μια μοναδική ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που κατάφερε να επηρεάσει όσο ελάχιστοι την ιστορία του αθλήματος. Το μεγαλείο του δεν αποτυπώνεται μόνο στα 49 τρόπαια που κατέκτησε ή στα 13 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η πραγματική του σπουδαιότητα βρίσκεται στην ικανότητά του να εξελίσσεται διαρκώς, να χτίζει συνεχώς νέες ομάδες και να παραμένει στην κορυφή για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.
Ο Φέργκιουσον δεν έβλεπε ποτέ έναν σύλλογο μόνο ως ποδοσφαιρική ομάδα. Ήθελε να ελέγχει και να βελτιώνει κάθε πτυχή της λειτουργίας του. Από τις προπονήσεις και τη φυσική κατάσταση μέχρι τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών του.
Ο Σκωτσέζος κατάφερε να αλλάξει ολόκληρη την κουλτούρα του συλλόγου. Κατάργησε τη χαλαρότητα, συγκρούστηκε με τη νοοτροπία του ποδοσφαιρικού σταρ και δημιούργησε ένα περιβάλλον απόλυτης απαιτητικότητας.
Η ιδιοφυΐα του φαινόταν στην ικανότητά του να ανανεώνει συνεχώς τη Γιουνάιτεντ χωρίς να χάνει ποτέ τη δίψα για επιτυχία. Έχτισε διαφορετικές γενιές ομάδων: από την εποχή των Καντονά και Χιουζ μέχρι την «Τάξη του ’92» με Μπέκαμ, Σκόουλς, Γκιγκς και Νέβιλ, και αργότερα με Ρούνεϊ και Ρονάλντο. Κάθε φορά που μια ομάδα έμοιαζε να ολοκληρώνει τον κύκλο της, εκείνος είχε ήδη σχεδιάσει την επόμενη.
Παράλληλα, ήταν πρωτοπόρος σε τομείς που σήμερα θεωρούνται αυτονόητοι. Εισήγαγε τη διατροφική παρακολούθηση, τη βελτίωση αποκατάστασης, την ανάλυση δεδομένων και τη χρήση αθλητικής επιστήμης πολύ πριν αυτά γίνουν μέρος της καθημερινότητας στο ποδόσφαιρο. Είχε εμμονή με τη λεπτομέρεια. Ήθελε να γνωρίζει τα πάντα: την κατάσταση του χλοοτάπητα, τη φυσική κατάσταση των παικτών, ακόμη και τις συνήθειες ύπνου τους.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο όπλο του ήταν η διαχείριση ανθρώπων. Ο Φέργκιουσον καταλάβαινε απόλυτα την ψυχολογία των παικτών του. Ο Σερ Άλεξ δεν ήταν ιδιοφυΐα μόνο επειδή κέρδιζε. Ήταν ιδιοφυΐα γιατί κατάφερε να μετατρέψει τη νίκη σε κουλτούρα, να εξελίσσεται διαρκώς και να διαμορφώσει μια αυτοκρατορία που κυριάρχησε για δεκαετίες. Δεν ακολούθησε το ποδόσφαιρο της εποχής του. Δημιούργησε το ποδόσφαιρο της επόμενης.
Μόνο η ιστορία λοιπόν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το τεράστιο ποδοσφαιρικό ερώτημα...