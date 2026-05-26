Γιόβιτς: «Ο Νίκολιτς νούμερο ένα παράγοντας για τον τίτλο, έπαιζα με ενέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες»

Νέα μεγάλη συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς στη Σερβία, με τον επιθετικό της ΑΕΚ να τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του Μάρκο Νίκολιτς για το πρωτάθλημα, να μιλάει για τον χαρακτήρα της ομάδας και να αποκαλύπτει ότι έπαιζε με ενέσεις το τελευταίο διάστημα.

Ο Λούκα Γιόβιτς πρόσφατα είχε παραχωρήσει πολύ μεγάλη συνέντευξη στη Mozzart Sport που είχε έρθει για τη φιέστα της ΑΕΚ στην Αθήνα, αλλά και να μιλήσει επίσης με τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Σέρβος επιθετικός της Ένωσης παραχώρησε νέα μεγάλη συνέντευξη, αυτή τη φορά στη σερβική Zurnal.

Ο Γιόβιτς χαρακτήρισε τον Νίκολιτς ως τον «νούμερο ένα παράγοντα» για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, επισημαίνοντας τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα σε όλη τη σεζόν. Ο 28χρονος Σέρβος φορ της ΑΕΚ αποκάλυψε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες αγωνιζόταν με ενέσεις καθώς αντιμετώπιζε τραυματισμούς και υπογράμμισε ότι αυτή η σεζόν με τα 21 γκολ που σημείωσε τον βοήθησε πολύ, όπως και το γεγονός ότι η ΑΕΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα.

Επίσης, ο Γιόβιτς αποθέωσε την ατμόσφαιρα των οπαδών της ΑΕΚ, πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο μακριά από τα προημιτελικά του Conference League, ενώ μίλησε και για τους Γκατσίνοβιτς και Γκρούγιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λούκα Γιόβιτς στη Zurnal:

Για τη φετινή σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου: «Είμαι πανευτυχής. Αυτή ήταν μια σεζόν στην οποία μπήκα με πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Και στο τέλος αποδείχθηκε ξεχωριστή, με θετική έννοια. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό, που η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί τεράστια επιτυχία. Μπήκαμε στη σεζόν με φιλοδοξίες για το πρωτάθλημα. Πάντα προσπαθώ να τονίζω ότι ο χαρακτήρας της ομάδας ήταν το κλειδί για όσα πετύχαμε στο τέλος, ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα. Ο τίτλος είναι προϊόν μεγάλης προσπάθειας, δουλειάς, κατανόησης, θυσιών και μεγάλης ενότητας. Αλλά αυτός ο χαρακτήρας ήταν που μας οδήγησε στον τίτλο».

Για το αν ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο υπεύθυνος αυτής της επιτυχίας: «Ο νούμερο ένα παράγοντας, όσον αφορά τη σημασία, είναι ο προπονητής Νίκολιτς. Η στήριξή του ήταν εξαιρετικά σημαντική για μένα. Δεν ήμουν πάντα καλός, αλλά η προσέγγισή του, η πειθαρχία, η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία επηρεάζει θετικά τον παίκτη. Η συνεργασία μας είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τον αριθμό των γκολ που σημείωσε: «Πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν πήρα μέρος στην προετοιμασία, στη συνέχεια είχα τραυματισμούς και τους τελευταίους τρεις μήνες της σεζόν δεν μπορούσα να προπονηθώ ή να αγωνιστώ χωρίς φάρμακα και ενέσεις. Πάντα προσπαθώ να βλέπω ρεαλιστικά τι συνέβη. Και από αυτή την οπτική, είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα».

Για το αν αυτή ήταν η πιο επιτυχημένη σεζόν στην καριέρα του μετά την αποχώρησή του από την Αϊντραχτ: «Σίγουρα μία από τις πιο επιτυχημένες. Μετά την Αϊντραχτ πέρασα μια δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς και συχνές αλλαγές. Δεν μπορούσα να βρω τον σωστό ρυθμό και τη συνέχεια. Αυτή η σεζόν με βοήθησε να επιστρέψω στο επίπεδο που βρισκόμουν παλαιότερα και να δείξω ξανά την ποιότητά μου. Γι’ αυτό και μου είναι ιδιαίτερα αγαπητή».

Για την απόδοση των Γκατσίνοβιτς και Γκρούγιτς: «Ο Γκατσίνοβιτς ήταν πολύ σημαντικός για το παιχνίδι μας, ειδικά λόγω της ενέργειας, της κίνησης και της ικανότητάς του να συνδέει τις γραμμές της ομάδας. Όσο για τον Γκρούγιτς, δεν είχε τύχη με τη συνέχεια, αλλά όταν βρισκόταν στο γήπεδο προσέφερε. Και οι δύο είναι ποιοτικοί παίκτες και σήμαιναν πολλά για εμάς κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου: «Τα play offs είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί διασταυρώνονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και δεν υπάρχει περιθώριο για υπολογισμούς. Αν έχεις νοοτροπία, χαρακτήρα και θέληση, τότε έχεις και τις προϋποθέσεις να βγεις πρώτος στο τέλος. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι απαιτητικό. Πολλά παιχνίδια έχουν τεράστια πίεση, ενώ τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Παίζονται σε υψηλό επίπεδο, τόσο αγωνιστικά όσο και συναισθηματικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά ματς μέσα στη σεζόν όπου μπορείς να σκεφτείς "θα κερδίσουμε εύκολα"».

Για το πώς είναι η ατμόσφαιρα στους αγώνες και αν οι οπαδοί της ΑΕΚ μπορούν να συγκριθούν με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα: «Η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια μας είναι φανταστική. Οι οπαδοί ζουν για την ομάδα και αυτό φαίνεται σε κάθε αγώνα. Δημιουργούν πραγματικά ένα περιβάλλον που μπορεί να μας παρασύρει και να μας δώσει επιπλέον ενέργεια. Έχουν πάθος, συναίσθημα και άνευ όρων στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Και οι δύο οπαδικές βάσεις είναι κορυφαίες όσον αφορά την υποστήριξη και την αφοσίωση στην ομάδα. Ξέρουν να εκτιμούν όποιον αφήνει την καρδιά του στο γήπεδο. Αυτό αναγνωρίζεται και ανταμείβεται. Και για κάθε παίκτη αυτό είναι πραγματικά σημαντικό».

Για το αν η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε φτάσει και πιο κάτω από τα προημιτελικά του Conference League: «Είχαμε την ποιότητα για ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, αλλά κάποια πράγματα απλώς δεν μας έκατσαν. Σε ορισμένα παιχνίδια δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας ή δεν είχαμε τύχη. Παρ’ όλα αυτά, φέτος επικεντρωθήκαμε στην κατάκτηση του τίτλου και πετύχαμε τον βασικό μας στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη χρονιά δεν θα έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για τα φιλικά της Σερβίας παρότι ο ίδιος δεν βρίσκεται στις κλήσεις: «Η Εθνική περνά μια περίοδο αλλαγών και είναι σημαντικό να δημιουργηθεί καλή χημεία στην ομάδα. Τέτοια παιχνίδια είναι ιδανικά για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να βελτιώσουμε ενόψει των πιο σοβαρών αγωνιστικών προκλήσεων που θα έχουμε το φθινόπωρο».

Για τη δουλειά του Βέλικο Παούνοβιτς στην Εθνική: «Φέρνει νέα ενέργεια και εστιάζει στην ψυχολογική πλευρά του παιχνιδιού, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτό το επίπεδο. Γίνεται δουλειά στην αυτοπεποίθηση της ομάδας και στη δημιουργία νοοτροπίας νικητή. Η εθνική έχει δυνατότητες και με τη δική του δουλειά μπορούμε να κάνουμε ένα σοβαρό βήμα προόδου στο επόμενο διάστημα».