Από το απόγευμα της Τρίτης, ο Παναθηναϊκός μπήκε στην προπονητική εποχή του Γιάκομπ Νίστρουπ.Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε για δύο χρόνια στο Τριφύλλι και αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά, αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ. Για την αγωνιστικό του μοντέλο διαβάσατε εδώ και σε αυτό το σημείωμα θα αναφερθούμε στο παρασκήνιο της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο κόουτς και αρκετές λεπτομέρειες που οδήγησαν στη συμφωνία μέχρι το 2028, με ετήσιες απολαβές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στο τιμ του θα βρίσκεται ο άμεσος βοηθός του, Μάντσεν, γυμναστής, προπονητής τερματοφυλάκων και αναλυτής.

Ο Νίστρουπ ήταν στη κορυφή της shortlist του Παναθηναϊκού

Από την έρευνα που έκανε ο Παναθηναϊκός στην αγορά, αμέσως ξεχώρισε το όνομα του Νίστρουπ. Από τις διαθέσιμες επιλογές που συζητούσαν το ενδεχόμενο να εργαστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο νεαρός κόουτς ανέβηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των ανθρώπων του συλλόγου. Kανένα μα απολύτως κανένα από τα ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν είχε απασχολήσει σοβαρά τον σύλλογο.

Από την τελική τριάδα που προκρίθηκε, οι δύο προπονητές δεν έγιναν γνωστοί, δεν διέρρευσαν τα ονόματά τους στον εγχώριο ή διεθνή Τύπο. Οι άνθρωποι του κλαμπ έβλεπαν στο πρόσωπο του νεαρού προπονητή τον καταλληλότερο διάδοχο του Μπενίτεθ, καθώς υπήρχαν αρκετά κουτάκια, στα οποία ο Δανός τίκαρε τα ζητούμενα: Συμβατό αγωνιστικό σχέδιο με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, φιλοδοξία και δίψα για τίτλους, επιτυχίες σε περιβάλλον πρωταθλητισμού όπως και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ανάδειξη και βελτίωση νεαρών παικτών, ήταν κάποια από τα ατού που τον έφεραν στη πρώτη θέση της λίστας.

Τα δύο κρίσιμα ραντεβού

Η πρώτη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε πριν από δύο εβδομάδες. Ο Νίστρουπ πέρασε με επιτυχία από την πρώτη συνέντευξη και λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη, όπου τέθηκαν επί τάπητος πολύ σημαντικά ζητήματα για μια πιθανή συνεργασία.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού άκουσαν πράγματα που τους άρεσαν, όπως και ο 38χρονος προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το όραμα και την φιλοδοξία που υπάρχει στο ''πράσινο στρατόπεδο''. Ήταν απόλυτα διαβασμένος, του έκαναν μεγάλη εντύπωση συγκεκριμένα πράγματα(όπως για παράδειγμα οι τραγικές επιθετικές επιδόσεις του φετινού συνόλου) και όλα πέρασαν στα χέρια του Σκανδιναβού κόουτς, για τον οποίο σε δεύτερο βαθμό εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια ο Ρενέ Χένρικσεν και ο Κάρλος Ζέκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Κοπεγχάγη.