Η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε από την Bundesliga για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια και οι άνθρωποί της καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Όταν η Βόλφσμπουργκ πήρε το διπλό ενάντια στη Ζανκτ Πάουλι και εξασφάλισε την παρουσία της έστω και στα μπαράζ για την παραμονή στην Bundesliga, αρκετοί σκέφτηκαν ότι η εμπειρία των Λύκων και το ακριβό τους ρόστερ θα αρκούσαν για να αποφευχθεί ένας εφιαλτικός υποβιβασμός, όπως συνέβη το 2017 και το 2018. Η δε Πάντερμπορν, δεν τρόμαζε.

Εντούτοις, τα πράγματα εξελίχτηκαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που βρέθηκε από τα σαλόνια στα αλώνια για πρώτη φορά μετά από 29 ολόκληρα χρόνια! Τι κι αν είχε το όγδοο πιο πολύτιμο ρόστερ στην κατηγορία, κατά το Transfermarkt; Η Βόλφσμπουργκ απέτυχε παταγωδώς και οι άνθρωποί της καλούνται να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις...

Ψάχνοντας το επόμενο... αφεντικό

Καταρχήν, είναι σαφές πως θα υπάρξουν τεράστιες αλλαγές, τόσο όσον αφορά στα στελέχη, όσο και στο αγωνιστικό τμήμα. Ήδη από τον Μάρτιο, ο CEO της Volkswagen, η οποία χρηματοδοτεί από την αρχή το κλαμπ, είχε ξεκαθαρίσει πως με τους Λύκους να βρίσκονται σε δεινή θέση, είναι υπαρκτό το σενάριο να επηρεαστεί η σχέση μεταξύ εταιρείας και ομάδας. «Η εμπλοκή μας στον σύλλογο θα τεθεί υπό εξέταση» είχε πει χαρακτηριστικά ο Όλιβερ Μπλούμε, με τον υποβιβασμό να φέρνει δεδομένα αλλαγές.

Σύμφωνα με το Kicker, το όνειρο να επιστρέψει για να αναλάβει θέση εκτελεστικού διευθυντή ο θρύλος του κλαμπ, Μαρσέλ Σάφερ, έχει... χλωμιάσει επικίνδυνα μετά τον υποβιβασμό, με τον άλλοτε μπακ (2007-2017) και παράγοντα (2018-2024) της Βόλφσμπουργκ να τα πηγαίνει εξαιρετικά στη Λειψία και το ενδεχόμενο να φύγει και να δουλέψει στη Β' κατηγορία να φαντάζει πολύ δύσκολο.

Έτσι, γίνονται σκέψεις για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων, όπως ο Αλεξάντερ Μπλέσιν της Ζανκτ Πάουλι και ο Φαμπιάν Βόλγκεμουτ της Στουτγκάρδης, με τον δεύτερο πάντως να έχει μπροστά του σεζόν Champions League με τους Σουηβούς και επίσης να δείχνει πως δύσκολα θα... ψηθεί για 2.Bundesliga. Και αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Βόλφσμπουργκ θα επιστρέψει άμεσα στα σαλόνια, με τα παραδείγματα ομάδων όπως το Αμβούργο, η Σάλκε και η Χέρτα Βερολίνου, που δεινοπάθησαν -ή δεινοπαθούν- για να ανέβουν ξανά...

Γιατί όμως ψάχνουν εναγωνίως για εκτελεστικό διευθυντή οι Λύκοι; Μα γιατί δεν έχουν από τον Μάρτιο, όταν αποχώρησε o Πίτερ Κρίστιανσεν, μετά από κάτι λιγότερο από μία διετία στην εν λόγω θέση... Ο δε παλαίμαχος παίκτης του Λεβαδειακού, Σεμπάστιαν Σίντσιελορτς, είχε αποχωρήσει από τη θέση του αθλητικού διευθυντή τον Νοέμβριο, με τον Πίρμιν Σβέγκλερ να τον αντικαθιστά.

Οι φευγάτοι και οι μεταγραφές που χαλάνε

Τι γίνεται δε με τους παίκτες; Γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως το μπάτζετ αναμένεται να πέσει από τα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα 55, με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να λαμβάνουν μείωση αποδοχών κατά 35%, όπως προέβλεπε η ρήτρα τους σε περίπτωση υποβιβασμού. Στο ρόστερ της ομάδας του Ντίτερ Χέκινγκ, που δεν προβλέπεται να συνεχίσει στον πάγκο και ενδέχεται να γίνει ακόμα και εκτελεστικός διευθυντής (!) αν δεν βρεθεί εντέλει κάτι καλύτερο, υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν ανήκουν στη Β' κατηγορία, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να είναι εκ των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

Μαζί του μπαίνουν και άλλα ονόματα, όπως των Μοχάμεντ Αμούρα, Καμίλ Γκραμπάρα, Πάτρικ Βίμερ και Κρίστιαν Έρικσεν, με τους ιθύνοντες του κλαμπ να αναμένεται να ακούσουν πολύ προσεκτικά τις προσφορές που θα λάβουν τους επόμενους μήνες. Ο δε Γιόακιμ Μέλε, που βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της αποβολής του στη ρεβάνς με την Πάντερμπορν, επίσης προβλέπεται να αποτελέσει παρελθόν. Την ίδια ώρα, με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε το rebuild και τις αφίξεις στη Volkswagen Arena, αν και οι Γερμανοί τονίζουν πως αρκετές μεταγραφές που θεωρούνταν κλεισμένες έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τον υποβιβασμό...

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί το όνομα του Μίκα Μπάουρ, χαφ της... Πάντερμπορν που βρισκόταν στα ραντάρ της Βόλφσμπουργκ ωστόσο μετά την άνοδο της νυν ομάδας του επί της ενδεχομένως επόμενης, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο. Από την άλλη, υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που αναμένεται να παραμείνουν στο κλαμπ παρά τον υποβιβασμό, με τους Έλβις Ρετζμπεκιάι, Ζαέλ Κουμπεντί και Μπενς Νταρντάι να αποτελούν τις σημαντικότερες περιπτώσεις παικτών που δεν προβλέπεται να φύγουν.

Θα την πληρώσουν αυτοί που δεν φταίνε

Η προαναφερθείσα μείωση του μπάτζετ πάντως, από τα 80 εκατομμύρια ευρώ σε 55, δεν αφορά αποκλειστικά την ομάδα των Ανδρών, μάλλον το αντίθετο... Κι αυτό καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού Focus, οι μεγαλύτερες περικοπές αναμένεται να γίνουν στα χρήματα που αξιοποιούνται για την ομάδα των Γυναικών και τις ακαδημίες!

Ενδεικτικά, περίπου πέντε με εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται ετησίως για τη στελέχωση της ομάδας Γυναικών, η οποία αποτελεί ουσιαστικά δεύτερο μέγεθος στη Γερμανία μετά την Μπάγερν Μονάχου - με τις δύο ομάδες να έχουν από επτά πρωταθλήματα αλλά τις Βαυαρές να μετρούν τέσσερα συνεχόμενα. Κάτι που αναμένεται να αλλάξει δραματικά μετά τις περικοπές που θα κάνει η Volkswagen, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει τους Άντρες όσο ανταγωνιστικούς πρέπει προκειμένου να επιστρέψουν άμεσα στην Bundesliga.

Το ίδιο ρεπορτάζ, τονίζει πως κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και με τις ακαδημίες του κλαμπ, επισημαίνοντας από την άλλη πως μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για παίκτες που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα ηλικιακά κλιμάκια να παίξουν στη Β' κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, το... ρεζουμέ είναι πως θα την πληρώσουν για την αποτυχία του ανδρικού τμήματος, οι γυναίκες και οι πιτσιρικάδες της Βόλφσμπουργκ...