Ολυμπιακός: Κλήρωση στο Τσάμπιονς Λιγκ, η ιδανική και η πιο επικίνδυνη

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta τους υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ένα πρώτο σχόλιο με γνωστούς πλέον τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού στον γ΄ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, αρχές Αυγούστου.

Η δευτεραθλήτρια Βελγίου Ουνιόν μοιάζει η πιο επικίνδυνη. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν ήταν 1η στο πρωτάθλημα της, αλλά τελικά δεν υπερασπίστηκε τον τίτλο της. Στο δε Τσάμπιονς Λιγκ έκανε τρεις νίκες (επί Αταλάντα, PSV, Γαλατασαράϊ) και μόνο λόγω της διαφοράς γκολ δεν μπήκε στην 24άδα.

Η δευτεραθλήτρια Τσεχίας Σπάρτα δείχνει μία καλή επιλογή της κληρωτίδας. Για δεύτερη σερί σεζόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Και στο Κόνφερενς Λιγκ δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Υπάρχει, όμως, ένα θέμα. Το πρωτάθλημα στην Τσεχία ξεκινάει πολύ νωρίς και θα είναι πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό.

Η 3η στην Ολλανδία ΝΕΚ Ναϊμέγκεν είναι η άγνωστη ποσότητα. Φοβερή σεζόν στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά στην ιστορία της-άφησε εκτός Τσάμπιονς Λιγκ τον Άγιαξ. Στο Κύπελλο πήγε τελικό κι έφαγε πέντε από την ΑΖ! Από Κύπελλα Ευρώπης έχει πλήρη άγνοια. Ο αδελφός του προπονητή της είναι επίσης προπονητής και είχε έρθει κι έκανε ραντεβού στην Αθήνα με τον Μαρινάκη τον Απρίλιο του 2023 για να αναλάβει τον Ολυμπιακό.

Η δευτεραθλήτρια Αυστρίας Στουρμ έχασε το πρωτάθλημα μετά από δύο σερί τίτλους, αλλά γενικά είναι η κορυφαία ομάδα στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Το περασμένο καλοκαίρι είχε αποκλειστεί στα πλέϊ οφ του Τσάμπιονς Λιγκ από την Μπόντο. Στο Γιουρόπα Λιγκ όχι σπουδαία πράγματα, με δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Η δευτεραθλήτρια Σκοτίας Χάρτς κι αυτή ερωτηματικό. Πήγε να κάνει το μπαμ της ιστορίας της, όμως έχασε το πρωτάθλημα ακριβώς στο φινάλε από τη Σέλτικ. Στην Ευρώπη έχει παίξει μόνο μέχρι Κόνφερενς Λιγκ, με λίγα πράγματα.

Η δευτεραθλήτρια Πολωνίας Γκόρνικ θεωρητικά η ιδανική κλήρωση, εάν έπαιζε με την Στουρμ και την περνούσε. Πάλεψε για πρώτη φορά μετά από χρόνια για τον τίτλο, χωρίς επιτυχία. Χρόνια εκτός Κυπέλλων Ευρώπης. Πλεονέκτημα της ότι ξεκινάει γρήγορα στο πρωτάθλημα.

Να προσέξουμε ότι με καμία από αυτές τις ομάδες δεν έχει παίξει ο Ολυμπιακός-με εξαίρεση την Γκόρνικ στα…νιάτα μου. Αντίθετα, έχει παίξει (την περασμένη μάλιστα σεζόν) και με τη Λιόν και με την Μπόντο, τους υποψήφιους αντιπάλους του στα πλέϊ οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, εάν περάσει τον γ΄ προκριματικό.

Άσχετο: Από το περιβάλλον του Καλογερόπουλου, προκύπτει ότι ο νεαρός στόπερ που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, θα υπογράψει σύντομα στο εξωτερικό.

Πώς καταλαβαίνεις ότι ο φετινός Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα;

Από το ότι κέρδιζε στο ημίχρονο 1-0 και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια στα πλέϊ οφ, όμως στο τέλος έχασε το ένα ματς 1-2 και έφερε ισοπαλία στο άλλο ματς 1-1.

Ο Ολυμπιακός στα κανονικά του όταν κερδίζει στο ημίχρονο, κερδίζει και στο τέλος. Δεν του γυρίζουν εύκολα παιχνίδια, ούτε τον ισοφαρίζουν. Ωστόσο, ο φετινός Ολυμπιακός δεν ήταν κανονικός.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος και μοναδικός αθλητικός σύλλογος που έχει κερδίσει ευρωπαϊκό τρόπαιο σε όλα τα μεγάλα ομαδικά αθλημάτα (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ) μέσα σε μόλις 4 χρόνια.



