Απίστευτο τάκλιν με... μπάλα και αποβολή παίκτη στα Σκόπια! (vid)

Μέχρι τώρα, γνωρίζαμε για αποβολές για σκληρό φάουλ, για έντονη διαμαρτυρία, για τέτοιες (φυσιολογικές) καταστάσεις. Στον αγώνα της πρώτης κατηγορίας των Σκοπίων μεταξύ της Makedonia GP και την Akademija Pandev, όμως, ανακαλύψαμε και έναν καινούργιο, ξεχωριστό λόγο για κόκκινη κάρτα.

Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός της Akademija Pandev, Στέφαν Κοστόφ, αποβλήθηκε επειδή επιχείρησε να ανακόψει αντίπαλο που είχε την μπάλα... πετώντας του μια μπάλα που κρατούσε στα χέρια του!

Το (ακόμα πιο) αστείο της υπόθεσης; Ο παίκτης που αποβλήθηκε και οι συμπαίκτες του διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή για αυτή την απόφαση!

This happened during a match in North Macedonia’s highest professional league pic.twitter.com/6tYTRBMTtb

— ESPN UK (ESPNUK) February 25, 2020