Η χιουμοριστική ατακά του σκόρερ του γκολ της παραμονής του Παναιτωλικού, Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, στον προπονητή του, Γιάννη Αναστασίου.

Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία είναι ο άνθρωπος των τεσσάρων βαθμών που χρειάστηκε ο Παναιτωλικός για να «καθαρίσει» την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Αργεντινός κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι της ανατροπής στο Περιστέρι, ενώ στο 90+5' του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης που έκρινε μαθηματικά τη θέση του Τίτορμου στο επόμενο πρωτάθλημα.

Ο... κεφάτος φορ των Αγρινιωτών μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στη χιουμοριστική ατάκα που είπε στον προπονητή του, Γιάννη Αναστασίου.

Οι δηλώσεις του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Δουλεύω πολύ, αξίζω να είμαι εδώ, να παίζω και να παίρνω περισσότερα παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να βρω το χώρο μου κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά το πέτυχα και είμαι χαρούμενος για το σύλλογο, για τον κόσμο, για τους συμπαίκτες μου, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει πολλά. Σε όλα τα ματς προσπαθούμε να επιτεθούμε και να σκοράρουμε. Ήταν δύσκολο, γιατί ήταν μαχητικοί, ωστόσο προσπαθήσαμε και μπορέσαμε να σκοράρουμε».

Για το τι είπε στον προπονητή του μετά το τέλος του αγώνα: «Του είπα χαριτολογώντας: "Σε έσωσα". Είμαι χαρούμενος γιατί πέτυχα δύο σημαντικά γκολ, αλλά και για όλους στον Παναιτωλικό. Ήταν πολύ σημαντικό για όλους στο Αγρίνιο, ιδιαίτερα γιατί ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 του χρόνια».