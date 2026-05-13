Η Σαουθάμπτον κέρδισε με 2-1 τη Μίντλεσμπρο στο 116' και θα αναμετρηθεί στον «τελικό ανόδου» για την Premier League με τη Χαλ.

Ο Τσάρλς σόκαρε τη Μίντλεσμπρο και... έφτιαξε τη Σαουθάμπτον! Οι Άγιοι επιβλήθηκαν 2-1 στην παράταση του δεύτερου ημιτελικού της Championship (0-0 ο πρώτος αγώνας) και πάνε να παίξουν τα... ρέστα τους για την επιστροφή στην Premier League απέναντι στη Χαλ, στο Γουέμπλεϊ, στις 23 Μαΐου.

Το πρώτο ημίχρονο είχε νεύρα, μονομαχίες, κίτρινες κάρτες και ένταση. Η Μίντλεσμπρο προηγήθηκε μόλις στο πέμπτο λεπτό με τον ΜακΓκρι, ύστερα από την ασίστ του Μπρίτεν. Ο σκόρερ οκτώ λεπτά αργότερα δέχτηκε κίτρινη κάρτα για χτύπημα σε αντίπαλό του. Γουντ για τους γηπεδούχους (37') και Έιλινγκ για τους φιλοξενούμενους ένα λεπτό αργότερα δέχτηκαν επίσης κίτρινες κάρτες για αντιαθλητικά χτυπήματα. Οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 1-1, καθώς οι Άγιοι ισοφάρισαν με τον Στιούαρτ στο 45+1.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν γκολ και οι έντονες μονομαχίες συνεχίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Αμφότερες διαμαρτυρήθηκαν για κάποιες φάσεις στις οποίες δε τους δόθηκε πέναλτι. Μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα των ομάδων τους και να βρουν δίχτυα.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και το 1-1 έστειλε τις δύο ομάδες να λύσουν τις... διαφορές τους στην παράταση. Στο ημίωρο της παράτασης αμφότερες προσπάθησαν να απειλήσουν με τη Σαουθάμπτον να είναι πιο δραστήρια και να έχει τις στιγμές της. Η Μίντλεσμπρο στο δεύτερο ημίχρονο του extra μισάωρου έδειχνε πιο πολύ ότι θέλει να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι και το... πλήρωσε. Στο 116' ο Τσάρλς φάνηκε ότι θέλει να κάνει σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Το γήπεδο πήρε... φωτιά, το 2-1 έμεινε μέχρι το φινάλε της παράτασης και η Σαουθάμπτον πάει σε «τελικό ανόδου» για την Premier League απέναντι στη Χαλ, στο Γουέμπλεϊ στις 23 Μαΐου.

Υπενθυμίζουμε ότι την άνοδο για τα... σαλόνια της επόμενης περιόδου έχουν ήδη εξασφαλίσει η Ίπσουιτς και η Κόβεντρι.