Ροντινέϊ: «Όσο είμαι εδώ θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, μόνο Ολυμπιακός στις νίκες και τις ήττες»

Ο Βραζιλιάνος πολύπειρος ακραίος μπακ ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης ένα ποστάρισμα για εκείνον και τον Ολυμπιακό.

Ο Ροντινέϊ θέλοντας να δείξει ότι πάντα θα δίνει όσα μπορεί για τον Ολυμπιακό έγραψε στα ελληνικά: «Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτόν τον σύλλογο, αλλά όσο είμαι εδώ, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό, θα δώσω την ζωή μου!!! Μόνο Ολυμπιακός, στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς! Ευχαριστώ».

