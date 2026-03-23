Λέτο: «Η Κηφισιά πρέπει να δει τι είναι το καλύτερο για το κλαμπ και για το πρότζεκτ που προσπαθεί να χτίσει»

Η Κηφισιά πέτυχε το μεγαλύτερο προπονητικό της επίτευγμα στην παρουσία της σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς εξασφάλισε την παραμονή της στη Super League. Ο Σεμπάστιαν Λέτο στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το ματς με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο αναφέρθηκε στο μέλλον του στο κλαμπ.

Θυμίζοουμε πως το συμβόλαιο των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το 2027.

Η συνέντευξη Τύπου του Σεμπάστιαν Λέτο

«Φυσικά δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε ή προσδοκούσαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Θα πω, για ακόμα μία φορά, ότι είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες μου. Σε αυτούς που ξεκινήσαμε μαζί την περσινή χρονιά, από την πρώτη μέρα, σε αυτούς που έφυγαν, σε αυτούς που έμειναν και στη φετινή σεζόν, αλλά και σε αυτούς που ολοκλήρωσαν τη χρονιά μαζί μας.

Είμαι περήφανος για τους ποδοσφαιριστές που είχα σε αυτή τη διετία. Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος από όλους τους συνεργάτες μου. Έχουμε δουλέψει δύο χρόνια μαζί και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου, που με βοηθούν καθημερινά.

Είμαι πολύ περήφανος και τους ευχαριστώ πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τους Έλληνες προπονητές που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, με έχουν υποστηρίξει, με έχουν βοηθήσει, είναι πάντα εκεί και δουλεύουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχουμε πετύχει, γιατί με ακολουθούν παντού και είναι εκεί για μένα.

Σε σχέση με το παιχνίδι, αυτό που κρατάμε στη μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε αυτό που έχουμε καταφέρει. Η επιστροφή της Κηφισιάς στη Super League είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας. Αυτό που θα κοιτάξουμε είναι να είμαστε καλοί, να προσπαθήσουμε να τα παίξουμε ως ομάδα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό στα τελευταία παιχνίδια.

Βλέπουμε ότι η πρώτη χρονιά στη Super League 2 ήταν μια εξαιρετική χρονιά με τους παίκτες. Πολλοί από αυτούς έμειναν και τη φετινή σεζόν. Το κλαμπ έδωσε παίκτες στην Εθνική ομάδα, όπως ο Τετέι και ο Παντελίδης. Έχουν φύγει με μεταγραφή, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για το επιτελείο μου, για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Όλα τα παιδιά που ήταν στην Κηφισιά σήμερα έχουν κάνει κάτι τεράστιο, να επιστρέψουν την ομάδα στην κατηγορία. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό σε μια ομάδα. Όπως εύκολο δεν είναι και το να καταφέρεις να δώσεις δύο νέα παιδιά, όπως είναι ο Ανδρέας και ο Παύλος, στην Εθνική ομάδα. Όπως δεν είναι εύκολο να τους βοηθήσεις και να τους οδηγήσεις να πάνε να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια δουλειά που γίνεται καθημερινά.

Είναι ένα παράδειγμα και ελπίζω ότι πολλά κλαμπ θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες που είναι σημαντικό να πάρουν ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για τα κλαμπ να υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και να τους δίνουν ευκαιρίες.

Κοιτάμε τη δουλειά που έχουμε κάνει ως πρότζεκτ και ως κλαμπ τα τελευταία δύο χρόνια, τι έχουμε καταφέρει, τι κάναμε φέτος και με αυτή τη λογική θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, ώστε να εξελιχθούν».

Για το μέλλον του: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά μας για να τελειώσει η σεζόν. Αφού ολοκληρωθεί η χρονιά για εμάς, θα καθίσουμε να μιλήσουμε με τον σύλλογο, για τις προσδοκίες που έχει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια, αλλά και φυσικά για το τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη σεζόν».

Για τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και το ντεμπούτο του Πόθα: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τον Αλέξανδρο, για να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής. Είναι ένα παιδί με το οποίο δουλεύουμε μαζί τα τελευταία δύο χρόνια. Φέτος ήταν από την αρχή κομμάτι της ομάδας, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, και του δόθηκε σήμερα η ευκαιρία. Πήρε χρόνο συμμετοχής και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό.

Υπάρχει και ο Ρουκουνάκης, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παίκτης και το έχει αποδείξει στο τελευταίο διάστημα. Έχει πάρει συμμετοχές, έχει δείξει το ταλέντο του και είναι ένα παιδί που πιστεύουμε πολύ. Γενικά θεωρώ ότι παιδιά σαν αυτά, που μπορούν να παίξουν στις θέσεις “6” και “8”, παιδιά που μπορούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να συνεργαστούν, να είναι επιθετικά στο παιχνίδι τους, να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο με τον τρόπο που μας αρέσει εμάς, είναι πολύ σημαντικά για το ποδοσφαιριστές μας.

Θέλουμε ποδοσφαιριστές που να είναι δυνατοί, να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά για να ανταποκριθούν. Αυτά είναι παιδιά που μας αρέσει να χρησιμοποιούμε, να αναδεικνύουμε και να δουλεύουμε μαζί τους στο project που έχουμε δημιουργήσει εδώ».

Για το αν θα συνεχίσει στην Κηφισιά και την επόμενη σεζόν: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η Κηφισιά πρέπει να δει τι είναι το καλύτερο για το κλαμπ και για το πρότζεκτ που προσπαθεί να χτίσει. Για μένα είναι μια καλή θέση να μείνω και να συνεχίσω. Θέλω να προσπαθώ, να έχω στόχο και να είμαι ακόμα καλύτερος.

Πέρσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα της Super League 2, φέτος καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία και θα το ξαναπώ, δεν είναι κάτι εύκολο. Εγώ, ως άνθρωπος και ως προπονητής, είμαι κάποιος που του αρέσει να δημιουργεί προσδοκίες, να βάζει μεγαλύτερα challenges κάθε φορά, να κοιτάει ακόμα πιο ψηλά, να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να έχει νέες συνθήκες.

Αλλά φυσικά αυτό που προέχει είναι να συζητήσουμε με τον σύλλογο, να δούμε τι γραμμή θέλει να έχει ο σύλλογος, ποιες προσδοκίες έχει για την επόμενη σεζόν και μετά να δούμε πώς θα προχωρήσουμε».