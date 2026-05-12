Την ερχόμενη αγωνιστική ο Αστέρας AKTOR με νίκη επί της Κηφισιάς «κλειδώνει» παραμονή. Το πρόγραμμα των δυο τελευταίων αγωνιστικών των Play Out.

Η 8η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League έκρινε... 1,5 σωτηρία. Ο Παναιτωλικός με την ισοπαλία του με την ΑΕΛ Novibet κλείδωσε μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, ενώ ο Αστέρας AKTOR με τον θρίαμβο στον τελιό με τον Πανσερραϊκό έβαλε τις βάσεις για την 20η χρονιά του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι Αρκάδες είναι στο +4 με δυο αγωνιστικές να απομένουν και εφόσον νικήσουν την Κηφισιά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» το ερχόμενο Σάββατο θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, άσχετα από τα αποτελέσματα των Πανσερραϊκού και ΑΕΛ Novibet.

Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ο Αστέρας ΑΚΤΟR θα σωθεί εάν ο Πανσερραϊκός δεν νικήσει στην έδρα του τον εξίσου αδιάφορο Παναιτωλικό, χωρίς να τον ενδιάφερει το αποτέλεσμα της ΑΕΛ Novibet, καθώς θα υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Ακόμα και με ήττα έχει σενάριο που τον κρατάει άμεσα στην κατηγορία, καθώς θα σωθεί εάν ο Τίτορμος κάνει «διπλό» στις Σέρρες και οι Λαρισαίοι δεν νικήσουν τον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League

1η αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

2η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

3η αγωνιστική

Κηφισιά- Αστέρας AKTOR 0-0

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3

4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 2-1

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 4-2

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 1-1

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαΐου