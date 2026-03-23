Οσασούνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2: Άλωσαν την Παμπλόνα οι Ροχιμπλάνκος
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της Οσασούνα επικρατώντας 2-1 στην Παμπλόνα. Η Μπέτις πέτυχε τεράστια νίκη με 2-1 απέναντι στην Έλτσε και επέστρεψε στο Champions League μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε με τον Λούκμαν στο 15ο λεπτό από την άσπρη... βούλα. Στη συνέχεια το πρώτο μέρος είχε νεύρα και κάρτες κυρίως από την πλευρά των γηπεδούχων. Το 0-1 για τους Ροχιμπλάνκος έμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη η ένταση κλιμακώθηκε, οι κάρτες συνέχισαν να βγαίνουν από το... τσεπάκι του διαιτητή και η ομάδα της Παμπλόνας πίεσε για να ισοφαρίσει το σύνολο του Σιμεόνε. Κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της Οσασούνα ο Μπούντιμιρ, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η Ατλέτι βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο 71ο λεπτό με τον Σέρλοθ, μετά την ασίστ του Γιορέντε. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν σε 2-1 με τον Μπάρχα στο 90+1. Το τελικό σκορ «κλείδωσε» για την ομάδα του Τσόλο την τέταρτη θέση. Η Οσασούνα... κόλλησε στην 11η θέση με 42 βαθμούς.
Μπέτις - Έλτσε 2-1
Η ομάδα της Ανδαλουσίας πέτυχε «αστεράτη» νίκη και επέστρεψε στο Champions League μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Μεγάλες στιγμές για την πράσινη... πλευρά της Σεβίλλης, καθώς η ομάδα του Πελεγκρίνι κατέκτησε και μαθηματικά την πέμπτη θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ο Κούτσο Ερνάντες στο 9ο λεπτό από την ασίστ του Φορνάλς έκανε το 1-0. Ο Φορτ στο 41ο λεπτό ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 49'. Ο Πετρό αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Στο 68ο λεπτό ο Φορνάλς έκανε το 2-1, έβαλε φωτιά στο γήπεδο και έστειλε την ομάδα του στα... αστέρια.
