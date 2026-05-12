Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 1-0: Τα Highlights του αγώνα με 3 αποβολές στο τέλος
Ο Αστέρας επικράτησε με σκορ 1-0 του Πανσερραϊκό χάρις στο τέρμα του Φεντερίκο Μακέντα ενώ στο τέλος υπήρξε μεγάλη ένταση.
Αστέρας και Πανσερραϊκός αναμετρήθηκαν στην Τρίπολη με τους Αρκάδες να επικρατούν με σκορ 1-0 (με τον Μακέντα να σκοράρει το μοναδικό τέρμα του αγώνα). Το παιχνίδι είχε την αποβωολή του Ομοενγκά νωρίς και στο τέλος μεγάλη ένταση με αποτέλεσμα να αποβληθούν οι Κάλινιν, Μουνιόθ και από τον Αστέρα ο παράγοντας Δημήτρης Μποροβήλος, γιατί μπήκε στο γήπεδο.
