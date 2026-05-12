Δύο απουσίες στον Βόλο για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη την Τετάρτη (13/5).

Σε μια βαθμολογικά αδιάφορη αναμέτρηση για τη ζώνη του 5-8 ο Βόλος υποδέχεται την Τετάρτη (13/5, 17:00) τον Άρη με τους κυανέρυθρους να ανακοινώνουν αποστολή.

Εκτός παραμένει ο τραυματίας Κάργας, ενώ και ο Τσοκάνης δεν θα είναι διαθέσιμος μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο τελευταίο ματς.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Παπαθανασίου, Μύγας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.