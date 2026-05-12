Τα highlights από το 0-3 του Ατρόμητου επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο
Ο Ατρόμητος επικράτησε με 0-3 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο με τους Περιστεριώτες να παίρνουν το προβάδισμα από το πρώτο μέρος και μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο να κλειδώνουν το διπλό.
Ο Μανσούρ έδωσε το προβάδισμα στον Ατρόμητο στο 35', ενώ στο δεύτερο μέρος ο Μπακού στο 59' και στο 64' σκόραρε δύο φορές διαμορφώνοντας το τελικό 0-3.
@Photo credits: INTIME
