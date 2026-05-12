Παναιτωλικός: Παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν μαζί την παραμονή
Ο Παναιτωλικός θα αγωνιστεί για 14η χρονιά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ισοφάρισε την ΑΕΛ Novibet στο φινάλε με τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία και «κλείδωσε» την παραμονή δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Μετά το φινάλε οι παίκτες του Τίτορμου αφού πρώτα εξέφρασαν την... ανακούφιση τους πανηγυρίζοντας, πήγαν μπροστά στη θύρα 6 των Warriors και γιόρτασαν μαζί με τους φιλάθλους τους τον «χρυσό» βαθμό που έβαλε τέλος στους... εφιάλτες.
Θυμίζουμε πως ο Παναιτωλικός έφτασε τους 35 βαθμούς και με δυο έξι διεκδικήσιμους βαθμούς να απομένουν είναι στο +7 από τον Πανσερραϊκό.
