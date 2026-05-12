Αντωνόπουλος: «Η Αρκαδία φώναξε παρούσα και έδειξε ότι ο Αστέρας αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League»

Ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε τη νίκη της σεζόν! Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου θριάμβευσε στον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό και πλέον είναι... αγκαλιά με την παραμονή, την οποία δύναται να «τελειώσει» την ερχόμενη αγωνιστική, κόντρα στην Κηφισιά.

Ο προπονητής που ανέλαβε να... βάλει πλάτη στα δύσκολα και εφόσον ολοκληρώσει τη «δουλειά» θα πιστωθεί το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και στάθηκε τόσο στην κατάθεση ψυχής των παικτών του, όσο και στη στήριξη του κόσμου.

«Ηταν μια φανταστική νίκη. Την αξίζαμε. Εχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια στα Play Outs. Κάνουν πρωταθλητισμό τα παιδιά. Δεν παίξαμε όμως καλά. Δεν ήταν καλή η εικόνα μας, παρά το ότι ήμασταν με παίκτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι; Αυτή τη στιγμή το άγχος βαραίνει τα πόδια, είναι δύσκολα τα πράγματα.

Σημασία είχε ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Και το καταφέραμε δίκαια. Είμαμε κι άλλες ευκαιρίες. Αλλά σε γενικές γραμμές τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής».

Για τον κόσμο: «Συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Είναι απερίγραπτη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα έδωσε βροντερό παρών, Ολη η Αρκαδία φώναξε παρών και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League.

Τους ευχαριστώ όλους. Αλλά μην ξεγελαστούμε. Το Σάββατο τους θέλουμε πάλι εδώ, μαζί μας. Αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα βάλει την σφραγίδα στην παραμονή μας. Απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, έχει πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό προπονητή.

Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή νίκη, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό είναι δικιά μου ευθύνη».

«Χιλιάδες ευχαριστώ»

Από την πλευρά του και ο Αστέρας AKTOR ευχαρίστησε τους Αρκάδες φιλάθλους για το δυναμικό παρών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στο κομβικό ματς με τους Σερραίους μέσω ανάρτησης στα Social Media.

«Χιλιάδες ευχαριστώ! Επόμενη μάχη το Σάββατο στο σπίτι μας! Θα είμαστε πάλι όλοι εκεί», είναι το μήνυμα της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ.