Αναστασίου: «Τις φορές που ο κόσμος εμπιστεύθηκε τον Παναιτωλικό δικαιώθηκε»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ισοπαλία του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet που «σφράγισε» την παραμονή της ομάδας του.

Ο Παναιτωλικός «τελείωσε» το ζήτημα της παραμονής με δυο αγωνιστικές να απομένουν. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έσωσε τον βαθμό στο φινάλε του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και κλείδωσε μαθηματικά τη θέση της στη Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Μετά το ματς ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας μίλησε για την επίτευξη του στόχου, τα πολλά σκαμπανεβάσματα και τη σημασία της σύμπνοια γύρω από την ομάδα.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Φαίνομαι για ήρεμος; Ήταν ένα ματς που είχαμε τον έλεγχο όσο διήρκησε. Παίζουμε, κάνουμε καλά πράγματα, από μία αψυχολόγητη ενέργεια δεχόμαστε γκολ και δυσκολεύουμε τους εαυτούς μας. Είναι κρίμα, έχουμε δυνατότητες, έχουμε δείξει ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο.

Πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις. Στο ποδόσφαιρο μετράει το γκολ. Το παλέψαμε, το πιστέψαμε, ήρθε το γκολ και ήρθε και η σωτηρία. Προσπαθούμε να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο. Υπάρχει άγχος και πίεση στα παιδιά.

Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις αρχές μας και αυτό που πρεσβεύουμε ως ομάδα. Βρήκαμε γκολ με σωστές επιλογές και όχι με γιόμες. Μία σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Κρατάμε τα θετικά και κοιτάμε να βελτιωνόμαστε».

Για τη στήριξη και το χειροκρότημα του κόσμου στο τέλος: «Είναι σημαντικό. Η ομάδα του Αγρινίου, είναι η ψυχή του ο Παναιτωλικός. Είναι ότι καλύτερο να είναι η ομάδα στη Super League. Τα παιδιά θέλουν, προσπαθούν. Ποτέ δεν υπάρχει κακή διάθεση. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί ο κόσμος τη θετική στήριξη. Η ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα όταν υπάρχει σύμπνοια».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

Για τις ομοιότητες του σημερινού αγώνα με το 2-2 με τον Λεβαδειακό το 2023: «Θα ήθελα να πω πολλά αλλά απομένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω και θα μείνει. Στο ποδόσφαιρο σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Ο Παναιτωλικός από τη μέρα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, την παρακολουθώ. Δέθηκα μαζί του, με την πόλη και την ομάδα. Παίζουμε ματς που κυριαρχούμε, σε όλη τη σεζόν. Από μία αφέλεια και ένα λάθος τιμωρούμε τους εαυτούς μας, βάζουμε δύσκολα. Αν ήμασταν ήρεμοι στην τελική πάσα και σουτ θα είχε άλλη εξέλιξη το παιχνίδι. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς, στη σεζόν όλη είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα.

Η ομάδα είχε πάρα πολλά προβλήματα από την ώρα που ήρθα. Προσπάθησα να αποκτήσει μία ταυτότητα και φιλοσοφία που ταιριάζει στο club. Το είπα και μετά το ματς με την Κηφισιά, σας είπα ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικό να πιστέψετε όλοι στην ομάδα. Νιώθω ότι υπάρχει άδικη αρνητικότητα. Τα παιδιά και όλοι προσπαθούν, φαίνεται στο γήπεδο. Αν η ποιότητα που έχουμε ήταν για ψηλότερα θα φαινόταν μέσα στη σεζόν. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας σε πολλά παιχνίδια, αδικήσαμε τους εαυτούς μας.

Είπα ότι τα παιδιά έχουν θέληση και διάθεση να γίνουν καλύτεροι. Είναι σημαντικό να έχεις μία τέτοια ομάδα. Δεν υπάρχει κανείς τέλειος, λάθη γίνονται. Βλέπουμε παίκτες που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο να λειτουργούν αλλιώς με την πίεση. Λειτουργεί ανασταλτικά. Είναι σημαντικό να πιστεύουμε. Δεν αμφέβαλλα ποτέ για τις δυνατότητές της ομάδας. Μου αρέσει να βάζω τον πήχη παραπάνω. Θα ήθελα το κάτι παραπάνω κι εγώ.

Παίξαμε με όλες τις μεγάλες ομάδες, έδειξαν όλοι ότι μας σέβονται και μας υπολογίζουν δεν έπαιζαν με rotation. Εμείς αδικήσαμε αρκετές φορές τους εαυτούς μας. Παίζει ρόλο και η τύχη. Σε όλη τη σεζόν δεν την είχαμε με το μέρος μας, ίσως να είναι συνέπεια του αρνητικού vibe που υπάρχει. Σήμερα την είχαμε.

Η ομάδα είναι η ψυχή του Αγρινίου. Όταν όλοι το αντιληφθούμε, το στηρίξουμε και το αγκαλιάσουμε, με σύμπνοια πίσω της στα καλά και κακά, με πίστη και θετική σκέψη θα πετύχει πολλά παραπάνω. Το δύσκολο είναι όταν έρχεται η αποδοκιμασία. Οι ποδοσφαιριστές αν μπορούσαν να διαχειριστούν πνευματικά κάτι τέτοιο δεν θα έπαιζαν στον Παναιτωλικό. Θέλουν τη βοήθεια του κόσμου αυτά τα παιδιά.

Στο 1-4 στη Λάρισα ο κόσμος συσπειρώθηκε, στήριξε και φάνηκε η δυναμική του στο ματς με την Κηφισιά, στα γενέθλια. Ομοίως και στο Περιστέρι. Με ένα κακό αγωνιστικά πρώτο ημίχρονο κατάφερε ο Παναιτωλικός με την βοήθεια του κόσμου και γύρισε το αποτέλεσμα. Ο κόσμος τις φορές που στήριξε επιβραβεύτηκε. Δεν ξέρω τι γράφετε και τι λέτε οι δημοσιογράφοι. Η ομάδα παραμένει εδώ, εγώ αύριο μπορεί να μην είμαι. Αν υπάρχει σύμπνοια, θετική σκέψη και πίστη η ομάδα σίγουρα θα πετύχει πολλά περισσότερα από τη σωτηρία».

Για το αν από αυτά που λέει ουσιαστικά εννοεί ότι ευθύνεται η πίεση του κόσμου: «Είπα ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, όχι ότι φταίει ο κόσμος. Ποτέ δε θα τα βάλλω με τον κόσμο. Είναι η δύναμη της ομάδας. Μην πηγαίνουμε στο αρνητικό. Να δούμε τα θετικά. Μίλησα για σύμπνοια. Είπα ότι με τον κόσμο που έχει και τη δυναμική της μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα. Το δικαιούται ο κόσμος αυτό το κάτι παραπάνω. Το να αλλάξεις επίπεδο θέλει χρόνο. Σωστή στρατηγική, οργάνωση, σύμπνοια από όλους».

Για το τι θα άλλαζε αν παρέμενε στην ομάδα τη νέα σεζόν: «Να το πούμε μετά το ματς με τον Αστέρα. Υπάρχουν δύο ματς ακόμη. Είπα και στα παιδιά ότι αν κάποιος δεν θέλει να παίξει επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του να έρθει να μου το πει. Πρέπει να φτιάξουμε τη νοοτροπία που πρέπει. Η απάντηση τότε».